A l'Hospital Sant Andreu de Manresa només queden tres ingressats per covid

Avui, dimarts 9 de març, hi ha 3 persones ingressades per covid-19 a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) de l'Hospital de Sant Andreu. És la xifra més baixa registrada des del 15 d'octubre i contrasta amb les dades màximes d'ingressats en la segona onada, 79, i en la tercera, 42. Durant la primera onada Sant Andreu va arribar a tenir 138 ingressats simultàniament per coronavirus, repartits pel conjunt de les quatre plantes de què disposa.

El 2 de març hi havia 6 persones ingressades a les unitats d'aïllament. Des d'aleshores 2 persones s'han negativitzat i 1 persona ha estat donada d'alta a domicili.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són:

Xifra acumulada d'ingressos: 211

Xifra acumulada d'altes: 104 (7 a residència, 95 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària).

Xifra acumulada de defuncions: 60

Xifra de persones negativitzades: 84



L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.