La UVic-UCC aposta per ampliar els estudis de formació professional

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha encarregat al manresà Antoni Llobet que disseny i desenvolupi un pla per consolidar i ampliar els estudis de formació professional superior a la institució universitària. Llobet és actualment adjunt a la direcció general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa).

El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, l'ha nomenat pel càrrec i n'ha donat compte al Consell General de la Universitat. Llobet tindrà la missió de consolidar la universitat com a centre d'ensenyament superior en el qual, segons la mateixa UVic-UCC, hi tenen cabuda tant els graus universitaris que ja s'imparteixen, com també els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Uns i altres constitueixen alternatives diferents però dins d'una mateixa categoria d'estudis superiors, considera la universitat.

Estudis estratègics

Tant el campus Manresa com el campus Vic de UVic-UCC estimen estratègics els Cicles Formatius de Grau Superior i els tenen en compte com una de les línies per poder incrementar la seva oferta docent.

A Manresa se n'imparteixen tres. El primer es va posar en marxa el curs 2015-2016. Es tracta del de tècnic superior en pròtesis dental. Més recentment, el curs 2018-2019, s'hi van afegir el cicle d'Educació Infantil en l'especialitat de ciència i l'experimentació, i el cicle d'Administració i Finances posant èmfasi especial en la gestió esportiva. Impartir estudis de formació professional superior en un entorn universitari és un dels objectius de la FUB-UManresa. Tots ells, a més a més, tenen vinculació amb els graus de Ciències de la Salut i Ciències Socials que ja s'imparteixen a Manresa.

Al campus de Vic s'ofereix els d'Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius; el de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma; Màrqueting i Publicitat que es cursa a Granollers; i Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària, que s'imparteix a Olot.

Tots aquests estudis formen part de l'anomenat Campus Professional de la Universitat de Vic-Universitat Central. Contempla formació teòrica als campus universitaris i pràctiques a empreses.

La voluntat de de la UVic-UCC és avançar en el disseny d'itineraris que integrin els dos tipus d'estudis, els de grau i el cicles superiors, amb la voluntat que es puguin cursar de forma simultània o bé consecutivament. Segons la universitat, també es volen establir «complicitats amb els centres educatius que imparteixen CFGS per promoure conjuntament la valoració pública i el prestigi creixent dels estudis professionals superiors».

Llobet, vinculat a la FUB-UManresa des del 2018, va assumir el càrrec d'adjunt a direcció a principis de l'any passat.