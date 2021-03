El Carme estrena pintures, nova il·luminació i rentada de cara

L'església del Carme ha rebut els últims mesos un conjunt de millores aprofitant l'arribada al temple de les pintures que hi havia a l'església de la Cova, que ja llueixen a les capelles de l'església amb entrada per la plaça d'Europa i pel carrer del Puigmercadal.

La inversió, de 72.000 euros, que ha pagat la parròquia dels seus estalvis, no només ha servit per restaurar les pintures (a càrrec de l'empresa barcelonina Meraperate SL) sinó també per renovar i potenciar la il·luminació del temple amb led i per fer-li una rentada de cara. S'han fet obres a les cobertes per evitar filtracions d'aigua, s'ha posat un vidre a la porta d'entrada pel carrer del Puigmercadal, que abans era tota de fusta, s'ha pintat la façana per aquesta banda i s'ha netejat un tram de la pedra interior.

A les capelles situades a banda i banda del temple s'han repartit les vuit pintures que fins l'any passat omplien les capelles laterals de l'església de la Cova, que enguany han d'ocupar els mosaics creats expressament per al santuari per l'artista Marko Rupnik. El relleu s'ha fet pensant en la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa i forma part de les obres que s'han realitzat els darrers anys a les instal·lacions de la Cova.

El rector de la Seu i del Carme, Jean Hakolimana, conegut com mossèn Joan pels feligresos, va oferir a la Cova que les vuit pintures anessin al Carme «per evitar dos perills: que marxessin de Manresa i el risc de disseminació perquè és una obra unitària d'un mateix autor», el jesuïta Sebastià Gallès (1812-1902). La Cova va entomar la proposta i va donar al Carme les pintures, amb el suport de fusta inclòs de cadascuna. La restauració -que es va fer in situ a les dependències de l'interior del Carme- i les demés millores al temple s'han realitzat entre l'agost passat i el gener d'enguany.

Mirant cap a l'altar, i reproduint la situació en què estaven a la Cova, a l'esquerra s'han posat les figures masculines (Sant Francesc de Sales, Sant Carles Borromeu, Sant Josep i el Sagrat cor de Jesús), i també el Sant Crist que ja hi havia a una capella del Carme; i a la dreta, les figures femenines (el Cor Immaculat de Maria, Santa Teresa de Jesús, Santa Mariana de Jesús Paredes i Santa Margarida Maria d'Alacoque). L'escultura del beat manresà Pere Tarrés i Claret, beneïda el 16 de juliol del 2015 coincidint amb la Festa de la Mare de Déu del Carme, s'ha mogut de lloc. De rebot, la instal·lació de les pintures ha millorat la sonoritat perquè absorbeixen la reverberació, fa notar mossèn Joan.

Més claror i estalvi

Destaca que la restauració ha fet aflorar molts detalls de les pintures que fins ara eren inapreciables. També hi ha ajudat el canvi de la il·luminació. «Teníem molts focus que miraven cap avall a cada columna i el que hem fet ha estat posar-ne cap amunt perquè donen alçada. A més a més, també hem posat llums als laterals. A l'altar també n'hem posat cap al sostre i darrere la Mare de Déu perquè, com que té el mateix color de la paret, no es veia. I hem afegit un focus per il·luminar cada retaule». Fa notar que, a banda de guanyar claror, el canvi amb llums led suposarà un estalvi molt important. Alhora, s'han amagat alguns fils elèctrics que quedaven molt a la vista i feien molt deixat.

També amb la idea de donar més llum a l'interior del Carme, sobretot tenint en compte que l'esglesia és coneguda com el Temple de la Llum perquè és on es va produir el Miracle de la Llum que commemora la ciutat cada 21 de febrer, s'ha posat un vidre a l'entrada per la banda del carrer del Puigmercadal cap a la plaça del Mil-centenari. «Abans et trobaves amb una porta de fusta i no sabies si a dins hi havia una nau o una església. També hem pintat la façana a les parts on veia l'obra vista o l'enguixat». Al campanar s'ha tapat un obertura per evitar que hi entrin els coloms i la brutícia i s'ha pintat. A més a més, «es va repassar la teulada perquè ens començava a entrar aigua perquè les canaleres es van embussar». A les dependències interiors també s'han resolt els problemes de filtracions. La pedra interior s'ha netejat fins a a una mica més amunt de les arcades amb la idea de completar-la més endavant. Mossèn Joan no descarta fer-ne una inauguració més endavant i un acte de signatura de la donació.