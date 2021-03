El concurs dins el Dia de les Dones 'Mems per la igualtat' tria les obres guanyadores

El Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig ha organitzat durant tot el mes de febrer passat, dins els actes per commemorar el Dia Internacional de les Dones a Manresa, el concurs de 'Mems per la igualtat' adreçat als centres de secundària de Manresa, una iniciativa per promoure entre la població jove l'ús positiu de les xarxes socials a través de la creació de mems que fomentin la igualtat de gènere.

Fomentar la igualtat entre homes i dones; fer evident la desigualtat actual i sensibilitzar contra les actituds masclistes són, entre d'altres, les temàtiques i els valors treballats per l'alumnat de set centres de secundària i que s'han concretat en la presentació de 105 obres.

Les dues obres guanyadores han estat realitzades pels alumnes Àngel Pérez i Biel Perau, de l'Institut Lacetània, en la categoria de 1r i 2n d'ESO; i Laia Vidal, Martina Gibert i Mireia Sanllehí, de l'Institut Pius Font i Quer, en la categoria de 3r i 4r d'ESO.

A banda de les obres guanyadores, s'han seleccionat 13 obres finalistes, que han estat les següents: Gisela Preigo i Martina Santamaria (1r d'ESO-Lacetània ); Kimi Garcia i Yaiza Sánchez (1r d'ESO -Joviat ); Unai Traveset I Abdellah Benmoussa (1r ESO-Joviat ); Xavier Andrés, Joel Romero i Oscar Subirana (2n ESO-Ave Maria) ; Júlia Pon i Júlia Jàndula (2n ESO-Joviat); Gisela Codina, Ivan Grima, Anna Viñas, Alba Coronado i Manuel Sánchez (3r ESO-Joviat ) ; Amina El Hassak i Vinyet Rossell (3r ESO -FEDAC); Irian Baena i Mohamed Boikdiha (3r ESO-FEDAC); Martí Puiggròs i Jan Fàbregas (3r ESO-FEDAC); Laia Vidal, Martina Gibert i Mireia Sanllehí (4t ESO-Pius Font i Quer); Aina Botella i Gerard Barón i Joana Sainz (4t ESO-Pius Font i Quer); i Celia Tejado, Abril Servitjà i Sebastian Rivera (4t ESO-Pius Font i Quer).

Els premis consisteixen en una tauleta tàctil per al grup o persona guanyadora del mem de cada categoria i un val de 50 euros per a material escolar per a l'aula dels mems guanyadors.

Amb les obres guanyadores i les finalistes s'ha editat aquest vídeo que es pot veure a les xarxes socials.