L'Ajuntament de Manresa tanca la caixa del 2020 amb superàvit

El tancament de caixa de l'Ajuntament de Manresa del 2020 mostra un romanent de tresoreria positiu en 2,2 milions d'euros. Un cop restats prop de 600.000 euros de crèdits incorporables i 281.000 euros de factures pendents d'aplicar queden 1,4 milions d'euros de superàvit real.

Tant l'alcalde Marc Aloy com el regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcalde, Valentí Junyent, han destacat en la presentació de la liquidació que el romanent real seria de 200.000 euros si no hi hagués una aportació de l'Estat de gairebé 1,2 milions d'euros superior a la prevista.

L'altra novetat important és que el tancament de caixa s'ha fet amb el coeficient d'endeutament, 47,48%, més baix des que es va implantar aquest mètode de càlcul, fa 26 anys i l'endeutament més minso, 37,1 milions, en 19 anys.

Tots dos indicadors milloren els de la liquidació anterior que va ser un coeficient d'endeutament de 49,91% i un endeutament viu de 37,8 milions.

L'alcalde Marc Aloy ha destacat la importància de tancar els números en positiu, perquè permet mantenir una economia sanejada i garantir l'accés de l'Ajuntament a l'endeutament, i, també, ha subratllat l'estabilització del nivell d'endeutament, cosa que permet a la institució continuar exercint de motor de l'activitat de la ciutat.

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va posar en valor que és el tercer any consecutiu que es tanca el pressupost en positiu després d'una desena d'anys de fer-ho en negatiu. Junyent també va destacar que s'han tancat els números amb 2 milions menys d'impostos no cobrats a causa de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària.

L'alcalde Marc Aloy ha volgut deixar palès que es tractava d'un "any excepcional pels reptes sobrevinguts" a causa de la pandèmia, el que ha provocat "un tancament més viu que mai" amb modificacions de crèdit d'un volum superior als 4 milions d'euros.