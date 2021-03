La Cova rep els mosaics de Marko Rupnik que decoraran les vuit capelles de l'església

La Cova havia de rebre ahir, o avui com a molt tard, els mosaics que el jesuïta eslovè Marko Rupnik ha creat per a les vuit capelles laterals de l'església del santuari.

Segons fonts de la Cova, la feina que començarà ara no quedarà del tot enllestida, de manera que Rupnik i el seu equip tornaran a Manresa passada la Pasqua per acabar-la. Mentrestant, el santuari roman tancat per la covid, amb la idea que pugui obrir les portes el maig amb els mosaics lluint a l'església, on es faran altres millores -per exemple, en la il·luminació- per posar-la al dia, tenint en compte que des del 1991 no s'hi ha fet cap actuació.

Rupnik, que és teòleg i escriptor, ha estat definit per alguns experts en art sacre com el «Miquel Àngel del segle XXI» per les obres que ha fet en la seva disciplina artística, entre les quals hi ha la de la capella Redemptoris Mater del palau apostòlic del Vaticà.

Els mosaics de la Cova, que formen part de la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a Manresa, seran els primers de l'artista que acull Catalunya. Els ha fet al Centre d'Estudi i Recerca Ezio Aletti de Roma i a Manresa arriben llestos per muntar. Les vuit escenes es basen en les quatre setmanes dels Exercicis espirituals que va escriure sant Ignasi durant la seva estada d'onze mesos a la capital del Bages, que el va marcar profundament. La intenció és que multipliquin encara més l'atractiu del santuari a nivell internacional.

Com explicàvem en l'edició d'ahir, les pintures que fins l'any passat ocupaven les capelles de l'església de la Cova on aniran els mosaics omplen ara les capelles de l'església del Carme gràcies a la donació que n'han fet els jesuïtes.