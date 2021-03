L'Ajuntament de Manresa tanca el 2020 amb números positius

El tancament de caixa de l'Ajuntament de Manresa del 2020 mostra un romanent de tresoreria positiu en 2,2 milions d'euros. A aquesta quantitat cal restar 567.452 euros corresponents a actuacions adjudicades o ja iniciades el 2020, de les quals encara no hi ha factura i, també, 281.114 euros més de factures ja emeses, però no incorporades a la comptabilitat de l'exercici 2020. Per tot plegat, la xifra final de la qual es podrà disposar és d'1.412.415 euros ja que, des de la pandèmia, la normativa estatal permet als ajuntaments disposar dels romanents de tresoreria.

Tant l'alcalde Marc Aloy com el regidor d'Hisenda i primer tinent d'alcalde, Valentí Junyent, van destacar ahir, en la presentació del tancament de caixa, que el romanent real seria de 200.000 euros si no hi hagués una aportació de l'Estat de gairebé 1,2 milions d'euros superior a la prevista per la liquidació de la participació als tributs estatals de 2018.

L'altra novetat important és que el tancament de caixa s'ha fet amb el coeficient d'endeutament, 47,48%, més baix des que es va implantar aquest mètode de càlcul, fa 26 anys i l'endeutament més minso, 37,1 milions, en 19 anys.

Tots dos indicadors milloren els de la liquidació anterior que va ser un coeficient d'endeutament de 49,91% i un endeutament viu de 37,8 milions.

En relació al coeficient d'endeutament, Junyent va recordar que se situa molt per sota del límit legal del 75% per accedir a crèdit, i que ha davallat de manera progressiva des de l'any 2012, en què va arribar a ser del 122%.

Pel que fa al deute viu, ha anat baixant fins als 37,12 milions actuals quan havia arribat a ser de 83,79 milions, l'any 2011.

Les provisions per insolvències s'incrementen 1'4 milions respecte l'any passat, fins a 10,7 milions, «fruit de la situació excepcional d'aquest any, en què alguns impostos s'han fraccionat o no s'han pogut liquidar i per tant aquesta provisió s'ha hagut d'incrementar», segons va explicar el regidor d'Hisenda.

L'alcalde Marc Aloy va destacar la importància de tancar els números en positiu, perquè permet mantenir una economia sanejada i garantir l'accés de l'Ajuntament a l'endeutament, i, també, va subratllar l'estabilització del nivell d'endeutament, cosa que permet a la institució continuar exercint de motor de l'activitat de la ciutat.

Junyent, va posar en valor que és el tercer any consecutiu que es tanca el pressupost en positiu després d'anys de fer-ho en negatiu. També va destacar que s'han tancat els números amb 2 milions menys d'impostos no cobrats a causa de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària.

L'alcalde Marc Aloy va deixar palès que es tractava d'un «any excepcional pels reptes sobrevinguts» a causa de la pandèmia, el que ha provocat «un tancament més viu que mai» amb nombroses modificacions de crèdit.

Una primera lectura dels números del tancament de l'exercici del 2020 porta a una pregunta evident: Com és possible un superàvit en plena pandèmia? Com es conjuga una aportació municipal emergent i milionària per fer front a una crisi sanitària i econòmica caiguda com una bomba sense previ avís amb un tancament positiu dels números?

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, ha explicat que a banda dels 1,2 milions d'euros d'aportació de l'Estat cal tenir en compte diferents factors per entendre-ho: els contractes de serveis urbans no executats o executats parcialment a causa de l'epidèmia; les obres no realitzades o no concloses i, per tant, no facturades; les activitats que no han estat realitzades a causa de l'emergència sanitària; els ajuts que no s'han pogut formalitzar perquè anaven destinats a finançar programes que no s'han pogut dur a terme...

Aquí entra tant els diners que no s'han pogut gastar en la Festa Major, perquè tot d'actes no han estat possibles, com intervencions del tipus l'enderroc de la Carpa del Riu, que no es van poder executar quan estava previst.

I tot tipus de serveis en els què s'ha pagat menys d'allò pressupostat perquè hi ha hagut, a causa de les restriccions per evitar la propagació del virus, menys activitat del que seria habitual.

El confinament i les restriccions de mobilitat han tingut enormes efectes col·laterals que han afectat a tots els camps i que han anul·lat, ajornat o modificat tota mena d'activitats.

Hi ha projectes que han hagut de començar més tard i, afegeix el regidor d'Hisenda, «ha estat clau la gestió realitzada per canviar la priorització d'actuacions».