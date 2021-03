Alumnes del Catà premiats per l'Institut Català Internacional per la Pau

Arxiu Particular

Imatge del procés creatiu Arxiu Particular

Els alumnes de música 4rt d'ESO de l'Institut Guillem Catà de Manresa han guanyat el primer premi del concurs Hip-hop per la pau organitzat per l'Institut Català Internacional per la Pau amb una composició pròpia "Això ha de canviar".

Es tracta d'un clip de denúncia al sistema amb una mirada centrada en la violència de gènere.

El jurat de la cinquena edició del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau, corresponent a l'any 2020, després de valorar la totalitat d'obres presentades ha fet públic el veredicte del certamen, que té com a objectiu fomentar la creativitat i donar visibilitat al compromís del joves en l'àmbit de la pau.

En aquesta ocasió les obres premiades aborden temàtiques com la violència de gènere, l'assetjament escolar i el racisme, i engloben missatges de rebuig a tota forma de discriminació i abús.

El concurs s'adreça a joves de 12 a 25 anys i consta de dues modalitats. En la Modalitat 1, adreçada a estudiants de secundària, batxillerat i formació professional de Catalunya, el clip guanyador han estat "Això ha de canviar", videoclip creat per alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut Guillem Catà de Manresa (Bages), guanyador de l'enregistrament i producció musical d'una peça de rap en un estudi professional de gravació amb assessorament artístic. Es tracta d'un clip de denúncia al sistema amb una mirada centrada en la violència de gènere.



El Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau té per objectiu donar visibilitat al compromís i la creativitat dels joves en l'àmbit de la cultura de pau. El concurs compta amb el suport del Departament d'Educació, la Direcció General de Joventut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.