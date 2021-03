El comerç de Manresa treu els estocs al carrer amb l'esperança d'agafar impuls

«Treure els estocs al carrer pot ser una bona oportunitat per incentivar el comerç en aquests temps difícils», apuntava ahir Rosa Pons, al capdavant de la històrica botiga de roba Vila Dalmases del carrer del Born. Ella és una de les participants de la Fira Forastocks que va arrencar ahir i se celebrarà fins avui amb un format diferent de les edicions anteriors.

Degut a les restriccions per la covid-19, la Fira no pot establir-se als primers trams del passeig de Pere III, com en els anys anteriors, sinó que s'ha descentralitzat al davant de cadascuna de les botigues i, en alguns casos, dins de les mateixes.

Els carrers del Centre Històric de Manresa es veien força concorreguts al llarg d'ahir al matí, quan molts dels comerços ja lluïen els seus estocs a peu de carrer. «De moment, hem fet un parell de vendes i confiem a seguir un bon ritme. Iniciatives com aquesta ens donen ànims als comerciants per seguir dempeus malgrat els cops que hem rebut durant la pandèmia», explicava l'encarregada de la sabateria Marlo's del carrer d'Àngel Guimerà, Fina López.