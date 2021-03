Manresa tindrà oberta l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Catalunya Central el 2022

Inversió de 675.000 euros perquè al segon pis de l'antiga fàbrica del Salt -també coneguda com de l'Aranya, a les Escodines- funcioni a Manresa el 2022 l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a la Catalunya Central.

L'oficina centralitzarà els tràmits ara dispersos per les diferents seus territorials del Govern, des de la tramitació del carnet de família nombrosa a qualsevol tipus d'oposició. L'OAC gestionarà gestionarà qualsevol tràmit relacionat amb tots els departaments de la Generalitat.

La seva ubicació serà provisional en aquest espai fins que el 2026 estigui construïda i en funcionament l'edifici institucional de la seu del Govern de la Generalitat, que ocuparà l'edifici dels antics jutjats, a la Baixada de la Seu, juntament amb l'edifici de l'antiga seu de Creu Roja al carrer de Galceran Andreu.

El fet que quedin davant per davant va ser subratllat ahir per la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la visita que van realitzar a l'espai provisional, perquè així es començarà a crear l'hàbit entre els ciutadans de vincular aquest sector de la ciutat amb els serveis territorials de la Generalitat.

El segon trimestre de l'any que ve hi haurà una dotzena de treballadors de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Hi haurà taulell d'atenció i registre, taules i espais de treball, sala d'espera i de reunions.

La iniciativa de fer aquest pas provisional, mentre no estigui construït el nou complex, neix de la voluntat del Govern d'accelerar la prestació del servei de finestreta única als habitants de les comarques de la Catalunya Central i facilitar-los les seves gestions amb l'administració. La segona planta de la fàbrica del Salt, amb 810 m2, ha estat cedida sis anys per l'Ajuntament a la Generalitat, que finançarà i executarà el condicionament de l'espai, que quan passi a la seva ubicació definitiva quedarà per a la ciutat.

Camps va explicar que «no representarà un increment de tasques que es puguin fer des del territori, però sí les concentrem perquè ara estan repartides per les oficines dels serveis territorials».