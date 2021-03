La plataforma d'aliments esgota en una setmana els lots de menjar per a 15 dies

La plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara ha constat el creixement de la demanda d'aliments, habitatge i productes bàsics per la subsistència de persones i famílies que viuen a Manresa. No només augmenta la demanda per part de persones immigrades, que, un cop instal·lades i amb feina, han vist com els seus tràmits es paralitzaven i com se'ls negava la demanda d'asil, sinó també de persones que fins fa poc treballaven o podien fer front a les despeses quotidianes de les seves famílies. Passa el mateix amb persones que haurien de cobrar l'ERTO o aquelles que no reben el seu salari, i les que han perdut la feina.

Es detecta una inseguretat creixent, fins i tot por, en famílies que mai no havien anat a serveis socials i que han perdut el seu benestar passant de forma sobtada a la pobresa.

Prova d'aquesta realitat es que la planificació de lots alimentaris per a 15 dies s'han exhaurit en una setmana, i els voluntaris han hagut d'anar de forma extra i amb la suma de més mans per fer lots per proveir la plataforma de manera que la gent no és quedi sense una resposta.

Durant la tarda d'ahir dijous, com a dia extra, es van fer més d'un miler de lots d'aliments.

La Fundació fa una nova crida a ajudar per tal de poder aconseguir aliments. Aquesta ajuda es pot fer a través de la pàgina web de la fundació, portant productes essencials d'alimentació higiene i neteja de la llar a la carreter de Vic 162 o donant en els punts fixos de recollida de Manresa que són:

Supermercats Llobet

Roges

Plusfresc.

Posen de relleu el suport i la implicació de la ciutadania de Manresa, així com de les empreses presents al territori. En les properes setmanes, gràcies al suport de la Fundació la Caixa, la Fundació disposarà d'una furgoneta frigorífica que permetrà millorar i augmentar el volum del producte congelat i fresc provinent de donacions del Banc dels Aliments de Barcelona, d'empreses d'alimentació i de particulars.

Volen agrair als mitjans de comunicació el suport per fer arribar el missatge a la ciutadania, que ha afavorit la implicació i la suma de voluntaris, empreses i particulars com a donants,