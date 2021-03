El nou sistema de recollida de la brossa a Manresa es retarda a causa de la covid

El canvi del model de recollida de les escombraries a Manresa trigarà bastant més del previst. L'Ajuntament portarà al ple municipal de dijous vinent, dia 18 de març, la pròrroga de l'actual concessió pel període màxim d'un any. El motiu és que «les conseqüències derivades de la covid-19 han fet retardar la redacció dels plecs tècnics per poder posar el nou model a concurs públic» com havia previst inicialment.

En el ple del 27 de febrer de l'any passat es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics un dictamen per a la implantació del nou model de recollida de residus municipals, que estarà basat en els contenidors intel·ligents i, en el cas del comerç, en el porta a porta. En aquell moment, es va preveure, i així es va comunicar, que el nou model es podria posar en marxa el maig del 2021, just quan s'acabava la concessió actual.

Una redacció complexa

L'Ajuntament ha explicat que l'arribada de la pandèmia per la covid-19 el març d'ara fa un any «va fer endarrerir prop de set mesos l'entrada del personal tècnic encarregat de redactar els plecs de clàusules, la qual cosa n'ha fet retardar la redacció, que, amb un canvi de model tan significatiu, és, a més a més, molt més complexa». És per aquest motiu que l'equip de govern portarà al proper ple la pròrroga de l'actual concessió, que s'allargarà fins que s'adjudiqui la nova per un període màxim d'un any, «amb la idea de comprometre només el temps que ens faci falta, fins que s'adjudiqui el nou model», ha detallat el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet. Vol dir que si està abans, que és la voluntat, no s'acabaran d'esgotar aquests dotze mesos de coll. Huguet també ha explicat que, en paral·lel, ben aviat es farà el retorn a la ciutadania del procés participatiu que es va obrir per definir el nou model de residus, que pretén augmentar la taxa de reciclatge dels ciutadans, que fa anys que no es mou de l'entorn del 40%.

La idea de l'Ajuntament era iniciar el maig vinent, de manera progressiva per barris, la implantació del nou model de recollida. En el moment de fer-ne la presentació, el febrer de l'any passat, va posar en relleu que era una sistema gairebé inèdit a Catalunya, llevat d'algunes proves pilot en determinats carrers i barris.

Cada família tindrà una targeta per obrir el contenidor gris i el marró, que estaran tancats. Al d'orgànica (marró) s'hi podrà accedir tots els dies, però al gris (brossa) només un dia per setmana, llevat de casos en què es consideri justificat, com ara les famílies amb persones al seu càrrec que necessitin dur bolquers. En el cas del comerç s'implantarà el sistema de porta a porta.

El treball de camp de la FAVM

El gener passat, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa va fer públic un treball de camp en el qual va analitzar els resultats de la recollida de la brossa en vuit festes organitzades pels veïns. La conclusió a la qual va arribar és que amb el sistema de dos contenidors, un per a l'orgànica i l'altre per a tota la resta, s'aconseguien uns percentatges molt millors que amb el sistema actual de cinc contenidors. La federació va lliurar el document a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el desembre passat. De moment, va confirmar ahir el president de l'ens veïnal, Toni Erro, no han rebut cap resposta ni valoració de la seva aportació.