Manresa és la segona ciutat de més de 50.000 habitants amb més risc de rebrot

Manresa és la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb el risc de rebrot més alt. Té un índex de 323, que només és superat pels 373 punts de Lleida.

A més, la capital del Bages és la quarta ciutat gran en velocitat de transmissió, amb 1,24 punts. Té per sobre els 1,41 de Granollers, els 1,31 de Lleida, i els 1,25 de Santa Coloma de Gramenet.

Manresa té tant un índex com l'altre a un nivell força superior a la mitjana catalana, que és de 185 de risc de rebrot i 0,92 de velocitat de contagi.

Les dades de seguiment de l'epidèmia baixen a Catalunya des del 13 de gener. Pel que fa a Manresa el 15 de febrer estava a 184 de risc de rebrot i les darreres tres setmanes aquest índex ha tingut pujades i baixades que porten a la situació actual de fort increment fins als 323 punts ja esmentats.

Per calcular el risc de rebrot d'ahir, el Departament de Salut de la Generalitat va utilitzar les dades de nous casos de covid-19 detectats entre el 3 i el 9 de març. A Manresa, en aquest període es van diagnosticar 108 positius a través de proves PCR i tests d'antígens, 11 més que en els set dies anteriors i 26 més que del 17 al 23 de febrer.

En total es van realitzar la darrera setmana 2.001 proves, entre PCR i test d'antígens, de les quals un 6% va donar positiu.

El Bages és la desena comarca catalana en risc de rebrot de l'epidèmia i la novena en velocitat de contagi. La comarca no se situa al capdamunt dels indicadors però sí al grup de territoris amb pitjors índexs. El conjunt de la comarca presenta índexs més elevats que la capital, amb 331 punts de risc de rebrot i 1,23 de velocitat de contagi, així que els valors també estan notablement per sobre de la mitjana catalana.

Fins al 17 de febrer, el risc de rebrot va anar de baixa i es va situar en 208, però les tres darreres setmanes s'ha enfilat fins als ja esmentats 331 punts.

La darrera setmana analitzada es van detectar a la comarca 249 nous positius, que són 18 més que l'anterior i 57 més que del 17 al 23 de febrer.

Atenent a l'indicador de risc de rebrot, l'Alt Urgell és la comarca de l'àmbit de cobertura del diari que el té més elevat, 398 punts, que la situen com la sisena de Catalunya; l'Anoia és la setena, amb 376 punts, i el Moianès, la dotzena, amb 298. Per trobar el Berguedà cal baixar a la tretzena posició, amb 276 punts, i la Cerdanya és a la 21a, amb 180.

En velocitat de contagi, la pitjor posicionada és el Berguedà, en tercera posició i un índex de 2,41, seguida de l'Anoia, que és la sisena (1,95); el Bages, la novena (1,23); l'Alt Urgell, la desena (1,21) i la Cerdanya, la dotzena (1,15).

El Solsonès se situa com a setena comarca per la cua, amb 0,67, el que mostra que la velocitat de transmissió es troba en clara recessió. El risc de rebrot és de 127. Tant un índex com l'altre es troben molt per sota de la mitjana catalana.

21.000 morts a Catalunya

A Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 es mantenia un dia més en 0,92, i el risc de rebrot baixava 4 punts, fins a 185, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixava i passava de 209 a 204. Es van declarar 1.176 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 531.288, i s'informava 18 noves morts i, 21.000 en total.