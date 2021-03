La gerent de l'ICS a la Catalunya Central, al cicle d'entrevistes Pessics de Vida

La gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada Arcarons, és la convidada de l'entrevista del cicle Pessics de Vida del mes de març, que organitzen la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural del Casino.

Forcada, que també es la gerent de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, repassarà la seva trajectòria professional i personal en una conversa amb la periodista de Regió7, Queralt Casals Vilalta, on també explicarà com s'ha viscut aquest any de pandèmia a primària.

L'entrevista es farà el dimecres 24 de març a les 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om en una modalitat que combina l'entrada presencial i la difusió de l'acte en directe per Internet a través del canal de Youtube de Manresa Cultura. L'aforament a la sala és limitat. Per accedir-hi cal disposar d'invitació. Es pot aconseguir en aquest enllaç o a les taquilles del Teatre Kursaal.



La convidada

Anna Forcada Arcarons és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina Familiar i Comunitària a la Unitat Docent Centre, té un màster en Atenció Primària de Salut, el Programa de desenvolupament per a directors d'equips d'atenció primària, i el Mestratge en Direcció d'Institucions Sanitàries de la UAB.

Professionalment, ha desenvolupat tasques assistencials entre el 2001 i el 2019. Ha tingut responsabilitats en la gestió sanitària com a directora de l'Equip d'Atenció Primària Manlleu, i ha estat a la Direcció de l'Equip d'Atenció Primària la Vall del Ges. Des del setembre del 2016, i fins el 2019, ha estat directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès de l'ICS Catalunya Central. Ha exercit la tasca docent, i ha participat en el tribunal d'oposicions.

El cicle Pessics de Vida compta amb la col·laboració de Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa, DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.