Inquietud veïnal per la pèrdua d'aparcament gratuït al Pont de Ferro

Els conductors que habitualment estacionen el cotxe al pàrquing gratuït del Pont de Ferro tindran més dificultats a partir d'avui per trobar un lloc per deixar-hi el vehicle. I és que un terç de les places d'estacionament no es podrà utilitzar durant dos mesos pels treballs d'urbanització de la futura avinguda dels Països Catalans. Les entitats de veïns del Guix i la Font dels Capellans, que tenen a tocar aquest aparcament de 199 places, temen que més conductors circulin pels barris propers els primers dies per trobar un lloc on aparcar, i tenen clar que s'ha d'afrontar el debat de les manca de places d'estacionament.

Els presidents de les dues associacions afirmen que la pèrdua temporal de places d'estacionament gratuït al pàrquing del Pont de Ferro acabarà sent permanent. I és que la futura avinguda ha de connectar amb la rotonda de Prat de la Riba i, per tant, passarà per on ara hi ha la zona d'estacionament gratuït. «Es tracta d'un pàrquing que és a l'entrada de la ciutat i que hi aparca gent de fora de la ciutat. Hi hauria d'haver més pàrquings dissusasius i amb busos que portin al centre», explica el president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Said Ghoula.

«Si després de les obres perdem zones d'estacionament al Pont de Ferro, la gent de fora no sabrà on deixar el cotxe perquè al centre no es pot aparcar sense pagar. No sé a què aspiren políticament. D'una banda diuen que volen potenciar el comerç, però d'altra banda veiem que hi ha menys possibilitats d'aparcar el cotxe gratuïtament», afegeix el responsable de l'entitat del Guix, Josep Call. El president de la Federació de Barris, Toni Erro, no li preocupa tant que se li tregui espai al cotxe, com que pugui funcionar com un veritable pàrquing dissuasiu. «Manresa i totes les ciutats mitjanes en necessitaran a l'hora d'implementar les Zones Baixes Emissions i treure cotxes del centre ciutat. Potser caldria començar a buscar altres espais amb aquesta funcionalitat», afirma.

Més enllà del debat sobre els pàrquings dissuasius a Manresa, els presidents del Guix i la Font dels Capellans resen perquè no hi hagi problemes de trànsit els propers dies. Dimarts té lloc el mercat setmanal de la Font, i hi sol haver una alta presència de cotxes. «Haurem de veure si hi ha més caos de trànsit», assenyala Ghoula. Call, per la seva banda, creu que els conductors que no trobin aparcament els propers dies es desplaçaran cap al polígon dels Dolors.