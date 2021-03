Tot sobre la preinscripció escolar per al curs 2021-2022 a Manresa

Aquest dilluns, 15 de març, arrenca la preinscripció escolar de cara al curs 2020-2021. A Manresa, l'Ajuntament calcula que hi ha un total de 750 famílies amb fills que el curs vinent hauran de fer P3 (nascuts el 2018) i 915 nois i noies que també començaran nova etapa, en aquest cas la d'ESO (nascuts el 2009).

Les dates

Enguany, com a novetat, les dates de preinscripció no són les mateixes per al 2n Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària que són del 15 al 24 de març, que per Educació Secundària que són del 17 al 24 de març. La preinscripció es podrà fer de manera telemàtica fins al 24 de març i també de manera presencial amb cita prèvia.

L'Ajuntament de Manresa ha enviat una carta a les 750 famílies amb fills que el curs vinent hauran de fer P3 i a 915 joves que començaran 1r d'ESO.

Com fer la sol·licitud de preinscripció

El procediment per fer la inscripció serà telemàtic i només, per a aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-ho, es podrà fer presencialment, sempre amb cita prèvia.

El tràmit es farà tot on-line, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, que queda substituïda pel formulari telemàtic i per l'enviament de la documentació necessària - escanejada o fotografiada -.

Pel que fa a la preinscripció presencial, es podrà fer al centre que les famílies hagin escollit en primera opció, sempre demanant cita prèvia al telèfon del centre o a través de la pàgina web. O a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), a la Carretera de Vic 16 (Edifici Infants), demanant cita prèvia per telèfon (93 875 24 85 / 93 876 83 38; de 9 a 13 hores) o a l'apartat de cita prèvia de la pàgina web municipal. L'atenció presencial a l'OME es realitzarà durant els dies següents: divendres 19, dilluns 22 i dimecres 24 de 9 a 14 h, i dimarts 23 de 9 a 14 h i de 16 a 18 h.

Per a qualsevol altra consulta relativa a la preinscripció escolar es pot demanar informació als telèfons 93 875 24 85 / 93 876 83 38 o al correu ome@ajmanresa.cat. També es pot consultar la pàgina web de la Generalitat www.gencat.cat.

Baixen els alumnes de P3



Segons el regidor d'Ensenyament i Universitat de l'Ajuntament de Manresa, Josep Gili Prat, les xifres d'enguany "representen un lleuger descens a P3 respecte del curs passat, quan es van enviar 792 cartes i un petit increment a 1r d'ESO que en l'any anterior se'n van enviar 936. Amb tot, caldrà veure si aquestes dades es confirmen en la preinscripció i en la matrícula, ja que la mobilitat de les famílies és alta".

A causa del nombre d'alumnes que aquest curs acabaran 6è, el proper curs començarà amb 3 línies més de 1r d'ESO a la ciutat, passant de 33 línies aquest curs a 36 el proper curs.

A P3 els grups surten amb una oferta inicial de places que segueix la línia ja iniciada en els darrers cursos de reducció de ràtios, 22 alumnes per aula.

Altres dates de preinscripció