Sor Lucia alerta que a la gent que demana aliment s'hi suma la «literalment desesperada» que demana un sostre

"Fa un any que va començar la pandèmia i fa un any que veiem que la situació de moltes persones i famílies al nostre país cau de forma vertiginosa en la pobresa i en la precarietat. El desastre econòmic generat per l'aturada en sec a causa de la covid-19 ha deteriorat de manera significativa la feble recuperació econòmica que arrossegàvem des de la crisis del 2008. A les llargues cues de persones i famílies per demanar aliment, s'hi suma la immensa quantitat de persones en situació literalment desesperada que demanen un sostre i que viuen al carrer o que estan a punt de ser desnonades. La pèrdua dels llocs de treballs, la situació de precarietat a causa dels confinaments i l'estat d'alarma, ha fet que cada cop hi hagi més gent que no pot assumir les despeses d'un pis. El rostre de la pobresa al Km 0 de Manresa es dramàtic i no podem esperar que inèrcies estructurals donin una resposta eficaç a curt o llarg termini a aquest drama humanitari, perquè la burocràcia i el volum d'aquesta emergència fa difícil d'assumir".

És el retrat que fa sor Lucía Caram de la situació actual a Manresa a través de la Fundació del Convent de Santa Clara i també de la plataforma d'aliments que en depèn.





Constructores del Cardonen i el Grup Calaf



Actualment, la fundació gestiona 26 pisos i la residència per a persones sense sostre o sense llar. A més a més, aquest mes de març ha signat un conveni amb la Sareb per llogar vuit pisos amb lloguer social, que seran habitats per persones en risc que estan en els programes de la fundació. La Sareb ha assumit part de la restauració dels habitatges, i les constructores del Cardoner i el Grup Calaf n'han assumit la rehabilitació i la posada a punt. A aquest conveni per alleugerir el drama de tantes famílies s'hi suma la implicació de la Fundació Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), que assumirà el lloguer dels pisos, esdevenint una gran ajuda per poder fer front a aquest repte.

La Fundació del Convent de Santa Clara, alhora que agraeix l'acord a què ha arribat amb la Sareb i l'ajuda indispensable de les constructores Grup Calaf i Cardoner i de la FIDEM, fa una crida a la ciutadania per sumar esforços i col·laborar en el repte d'aconseguir que Manresa sigui una ciutat lliure de gent que visqui al carrer i en una situació de vulnerabilitat extrema.





Més de 2.000 famílies i un sostre per a 113 persones



Actualment, la Fundació del Convent de Santa Clara atén més de 2.000 famílies de Manresa i dona un sostre a 113 persones, més les aproximadament 30 persones que viuran als pisos que ja estan assignats. Caram alerta de l'augment alarmant de persones en situació de pobresa i vulnerabilitat i demana un pacte de país per fer front a aquesta situació que empitjora dia rere dia.

Agraiex, alhora, als mitjans de comunicació el suport per fer arribar el missatge a la ciutadania, que ha afavorit la implicació i la suma de voluntaris, empreses i particulars com a donants i col·laboradors.