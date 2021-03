Les esglésies recuperen a poc a poc els feligresos perduts durant la pandèmia

Les esglésies comencen a tenir els primers símptomes de recuperació després d'un any de la pandèmia. Els temples, que van haver d'anul·lar les misses durant els mesos de confinament i van notar una davallada en l'assistència durant el temps de reobertura, van recobrant el seu moviment habitual. Malgrat el lleuger increment de feligresos que retornen a l'església, els rectors constaten que han perdut una part del seu públic i assenyalen que les principals raons són la por al contagi encara persistent i la debilitació de la salut d'algunes persones grans. Per tal d'evitar la pèrdua total de contacte amb aquest col·lectiu, els mossèns ideen fórmules perquè aquests puguin seguir la celebració de l'Eucaristia des de casa.

«De mica en mica, ens anem recuperant, però la veritat és que costa perquè hem perdut gairebé a la meitat dels fidels durant aquests últims mesos», apunta mossèn Estanislau Corrons, rector de la parròquia de Crist Rei de Manresa. Les misses de primera hora del matí i les d'última hora del dia «són les que costen més d'omplir, però als caps de setmana la parròquia es veu més plena», destaca el mossèn. Per la seva part, el rector de la parròquia de Sant Josep del barri del Poble Nou de Manresa, mossèn Joan Prat, afirma que el nivell d'assistència ha sigut fluctuant d'ençà que va començar la pandèmia. «Quan les notícies sobre la situació sanitària són més alarmants, els bancs de la parròquia estan més buits, en canvi, quan les dades sobre la pandèmia són positives, la parròquia s'omple més fàcilment», subratlla i, alhora, comenta: «per sort, en aquests moments, estem recuperant de forma gradual el flux de la gent».

Malgrat la progressiva recuperació de fidels a les misses, encara hi ha una part important de persones que freqüentaven l'església que no hi han tornat. «Hi ha alguns rostres que fa molt temps que no veig per la parròquia i no sé com localitzar-los», lamenta el rector de la Sagrada Família de Manresa, mossèn Joan Antoni Castillo. En la mateixa línia s'expressa el rector de la basílica de la Seu de Manresa, mossèn Jean Hakolimana (mossèn Joan), qui explica que quan van tornar a obrir les portes de la basílica, a mitjan de juny del 2020, va trobar a faltar a molts dels fidels més habituals. «A hores d'ara, alguns d'ells encara no han tornat. La majoria són persones grans que tenen por al contagi o bé que han patit un deteriorament de la seva salut», remarca el mossèn.

Per tal de mantenir el contacte amb aquells feligresos que no poden desplaçar-se, les esglésies ideen diverses fórmules perquè puguin celebrar l'Eucarística encara que sigui des de la distància. Un exemple és la parròquia de la Sagrada Família, que retransmet les misses en directe i envia a través del WhatsApp les lectures i els cants que s'ofereixen durant la cerimònia.

Les limitacions en l'aforament

Les últimes mesures de prevenció en l'àmbit dels afers religiosos publicades pel Procicat indiquen que els actes religiosos i les cerimònies civils han de limitar l'assistència al 30%. Aquesta restricció afecta de diferent forma segons les dimensions del temple. En el cas de la basílica de la Seu, mossèn Joan comenta: «Tenim la sort de comptar amb un espai molt ampli, en el qual, inclús amb aquesta limitació, hi poden cabre fins a 500 persones. Per tant, anem sobrats. En altres esglésies més petites, però, sí que noten els efectes d'aquesta restricció en l'aforament. «En el dia a dia no ens afecta, ja que mai sobrepassem el límit, però en el cas dels funerals, sovint s'ha de limitar l'assistència, i sap greu perquè, en molts casos, l'església estaria plena», lamenta mossèn Estanislau.

El rector de Crist Rei ja anuncia que enguany tampoc es podrà celebrar la tradicional benedicció de Rams a la plaça de Crist Rei, «ja que a l'aire lliure és molt complicat evitar les aglomeracions de gent». Tant en aquesta parròquia, com en la majoria de les de la ciutat, s'optarà per fer-la a l'interior dels temples, per tal de poder controlar l'aforament i la distància. «Tindrem una Pasqua menys lluïda, però ja és molt que la puguem celebrar en comunió», ressalta mossèn Estanislau. Malgrat les restriccions i la pèrdua de feligresos, els rectors agraeixen poder retornar, encara que sigui de forma lenta, a la normalitat.