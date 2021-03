Els espais firals de Manresa i Igualada i l'hotel d'entitats de Berga aturen la vacunació d'AstraZeneca

Els espais firals de Manresa, Igualada i Vic, juntament amb l'hotel d'entitats de Berga, han aturat la seva activitat després de la decisió de suspendre la vacunació amb qualsevol lot d'Oxford/AstraZeneca a l'estat espanyol com a mesura de prudència. Aquesta suspensió cautelar i temporal de la vacunació anunciada ahir a la tarda va tenir efectes immediats i avui els espais firals de la Regió Sanitària de la Catalunya Central que concentraven aquest vaccí, ja no han vacunat.

Els espais firals han servit en les darreres dues setmanes com a espais de vacunació de grans dimensions a Manresa, Igualada i Vic. Amb una vacunació com fins ara amb poques dosis s'ha pogut avaluar la idoneïtat dels circuits previstos de cara a tenir els espais preparats per a una campanya comunitària de vacunació. Per això, mentre dura la suspensió cautelar, es faran canvis en els circuits previstos. En el cas del recinte Manresa servirà de prova pilot per a la resta de Catalunya amb una millora de la senyalètica exterior i interior que permeti ser més àgil en el moment de la vacunació comunitària.

La suspensió cautelar i temporal es mantindrà fins que l'Agència Europea del Medicament (EMA) realitzi un informe sobre si hi ha relació entre l'administració de la vacuna i algunes notificacions de trombosis cerebrals en persones vacunades. Els casos que s'han donat són 11 entre 17 milions de dosis administrades a països de la Unió Europea i el Regne Unit. En l'informe de l'EMA es determinarà si hi ha coincidència en el temps, després si hi ha una relació causa-efecte i, per últim, es valora si el benefici-risc és favorable per continuar administrant la vacuna o dispensant el medicament en qüestió.

El departament de Salut ha actualitzat informació sobre aquesta decisió a la seva web, on es donen respostes a les preguntes més freqüents.



El pla de vacunació continua amb Pfizer i Moderna



Mentrestant, el pla de vacunació a la regió sanitària continua amb Pfizer. Les vacunes que arriben d'aquest vaccí s'administren des de punts designats pels equips d'atenció primària a persones amb dependència i major de 80 anys. En els propers deu dies s'administren essencialment segones dosis.

Aquesta mateixa setmana arriba a la regió sanitària les primeres 1.500 dosis de la vacuna Moderna. Els hospitals de Vic i Manresa podran començar a administrar aquets vaccí la setmana que ve. La seva tipologia la fa adequada per a administrar als hospitals ja que s'ha de conservar entre -25ºC i -15ºC i tenen una caducitat de 7 mesos. La presentació de la vacuna és en vials multidosis de 10 dosis de 0,5 ml. La pauta d'administració és de dues dosis per via intramuscular amb un interval de al menys 28 dies. Es destina a persones amb fragilitat, eminentment trasplantats en aquesta primera fase. El mateix hospital contacta amb els afectats per a la seva administració.