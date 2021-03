L'Ajuntament de Manresa impulsa una exposició per trencar estereotips

L'Ajuntament de Manresa —a través del Casal de Joves La Kampana— ha creat una exposició que pretén trencar estereotips coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, que se celebra el 21 de març. La mostra, que es titula 'Qui sóc?', està protagonitzada per deu joves manresans i interpel·la directament la ciutadania, que a través d'uns codis QR haurà de descobrir les històries de vida d'aquestes persones. L'exposició es podrà veure a partir d'avui dimarts 16 de març a diferents equipaments i locals de la ciutat, així com en diversos espais publicitaris que es reparteixen per Manresa. També hi haurà una versió on-line.

El projecte ha estat presentat aquest dimarts al migdia al Casal de Joves de La Kampana per la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega Juncosa, i el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki El Bachir, que han estat acompanyats per un dels joves que protagonitzen els cartells i per les dinamitzadores del casal.

Els regidors Ortega i Mbarki han explicat que un dels trets característics de l'exposició és la interpel·lació directe que es fa a la ciutadania. Així, els joves que apareixen a les imatges en són protagonistes, però també ho són els ciutadans de Manresa, que hauran de descobrir quina és la història de vida real de cada persona. A cada cartell, s'ha situat un codi QR que mostrarà tres històries diferents. Caldrà descobrir quina és la real de cada protagonista. L'objectiu, com ha subratllat Mbarki, "és el de trencar estereotips que es poden tenir interioritzats i eliminar prejudicis", propiciant una reflexió que permeti la coneixença de totes les realitats que ens envolten: "Hem d'eliminar la por, que és el motiu principal que porta a la discriminació", ha destacat. Al seu torn, la regidora Ortega també ha fet èmfasi en el fet que la campanya persegueix l'objectiu de fer de Manresa "una ciutat encara més acollidora", a través de "persones amb nom i cognoms", un fet que "ens apropa a la realitat".

Les deu històries de vida estaran repartides en deu equipaments públics i privats de la ciutat: el Teatre Kursaal, la Biblioteca de Les Bases, el Berenador, la Biblioteca El Casino, el Conservatori de Música, l'Oficina del Consell Comarcal del Bages, la biblioteca del Campus Universitari de Manresa, a la UPC, l'Ajuntament de Manresa, el restaurant El Traster i a Indoorwall. L'exposició també es podrà consultar en format virtual a través de la web de Manresa Jove.



Activitat complementària als centres de secundària

Per tal de complementar l'exposició, s'ha creat una dinàmica per als centres de secundària amb l'objectiu de propiciar la reflexió de les persones joves en relació als prejudicis i estereotips. Es tracta d'una activitat de la qual ja se n'ha fet una prova pilot a dos instituts, per tal de provar l'acceptació entre l'alumnat, i que a partir del proper curs estarà a disposició de la resta de centres dins el catàleg d'activitats que s'ofereix des de l'Oficina Jove del Bages.

La dinàmica —que ha estat elaborada amb la col·laboració del CAE, que gestiona el Casal de Joves La Kampana— té com a punt de partida un joc de taula —creat pel col·lectiu 'Fronteres Invisibles'— que està pensat per educar tot coneixent la realitat de les persones migrades a Catalunya i els passos que han de seguir —amb molts obstacles— per aconseguir el permís de residència. D'aquesta manera, els i les participants es poden posar a la pell d'un jove migrant sol, que és real perquè participa en la dinàmica de manera voluntària.