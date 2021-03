El 5è Premi Séquia dedica un gran «gràcies» al treball a favor dels altres

A banda de Josefina Farrés, que va estar acompanyada per una part de la seva família, entre la qual el seu pare centenari, Salvador, que va anar a la guerra civil amb la Lleva del Biberó, tant Valentí Martínez en el parlament inicial com Àngels Serentill a l'hora de llegir el veredicte, van fer constar que per al premi individual es van presentar les candidatures d'altres manresans que, com Farrés, n'haurien estat mereixedors. Rosa Argelaguet, que va ser directora de la UPC Manresa; Josep Maria Aloy, crític i expert en literatura infantil i juvenil; Lluís Calderer, escriptor i mestre; Florenci Serra, dinamitzador de la societat civil manresana; i Josep Vilaseca, fundador de l'escola Joviat. Tots cinc van morir l'any passat deixant un buit important en els àmbits on van destacar al llarg de la seva trajectòria professional i vital.

La 5a edició del Premi Séquia es va celebrar ahir al vespre amb una dosi d'emoció afegida per tot el que està comportant la pandèmia. El guardó atorgat per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i la UManresa-FUB, va servir per donar un gran «gràcies» a la directora de Càritas, Josefina Farrés, pels seus més de 40 anys al costat dels més vulnerables a través de diferents causes, i a totes les persones, col·lectius i empreses que en el moment de més incertesa de la pandèmia es van arremangar per ajudar als altres.

L'acte de lliurament del premi individual a Farrés i del premi col·lectiu als moviments informals i autogestionats que han ajudat en temps de la covid-19 va tenir lloc al Museu de la Tècnica i hi van assistir una setantena de persones. La FUB va instaurar aquest guardó per la Festa de la Llum del 2017, de la qual en va ser l'entitat administradora. El premi ha quedat, si bé enguany s'ha lliurat fora de les dates de la Llum. Inclou una escultura de Ramon Oms i la signatura en el llibre d'honor.

Valentí Martínez, director general de la FUB, va destacar en l'obertura de l'acte que, si bé el Premi Séquia vol reconèixer persones i institucions que donen continuïtat a l'esperit constructiu dels impulsors de la Sèquia, el segle XIV, «no és un premi a la nostàlgia sinó al present per poder fer un futur millor».

Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, va recordar que el 1348, tres anys després de la concòrdia que va cloure el conflicte per la construcció de la Sèquia, va arribar la pesta negra, que va matar més de la meitat dels ciutadans que hi havia a Manresa (de 5.000 en van quedar 2.400), i que el cronista de la ciutat Joaquim Sarret i Arbós va destacar en un llibre el coratge dels supervivents per aprendre d'aquella experiència. En aquest sentit, va mostrar preocupació per la crisi social que quedarà quan passi el més dur de la pandèmia. Una preocupació compartida per Josefina Farrés. En el seu agraïment, després de la lectura del veredicte dels premis per part d'Àngels Serentill, de l'Associació Cultural El Galliner, entitat administradora de la Llum d'enguany, Farrés va alertar del «gran esclat d'exclusió social» que hi haurà quan acabi l'estat d'alarma i, per exemple, es comencin a executar els desnonaments aturats. Va dir que, aleshores, les entitats socials rellevaran els hospitals com a UCI de moltes persones que es trobaran en situacions a d'extrema vulnerabilitat. Va rebre el guardó com «un estímul per continuar» treballant i va destacar que «ens en sortirem junts o no ens en sortirem».

La projecció d'un vídeo per on van desfilar alguns dels col·lectius, entitats i empreses que, de manera desinteressada, van ajudar la ciutadana i els professionals de la salut i residències en els moments més crítics de la covid, va anar seguit del parlament de clausura de la vetllada de l'alcalde Marc Aloy, que va posar en valor tot el bo que diuen d'una ciutat com Manresa els guardonats. Va reclamar presumir-ne més.

La lectura de dos textos de Lluís Calderer -el poema Creixença i un fragment de La Seu se'n va a córrer el món- a càrrec de Ton Armengol i un fort aplaudiment general, van cloure la vetllada. Després, van arribar les fotografies i les converses a peu dret.