Deu joves nouvinguts expliquen la seva vida per combatre estereotips

«Qui soc? Quina creus que és la meva història de vida? Descobreix-la». Aquestes frases acompanyen cadascuna de les deu fotografies de joves nouvinguts que protagonitzen una exposició impulsada pel casal de joves La Kampana. Des d'ahir, els deu plafons estan repartits en deu equipaments públics i privats de la ciutat i en deu mupis pels carrers.

La mostra té un objectiu: combatre els estereotips i prejudicis que sovint acompanyen la mirada que fem a les persones nouvingudes. Com? Acostant als ciutadans la història dels deu joves. Per accedir-hi només cal llegir el codi QR que acompanya cada instantània, que porta a tres inicis de la seva biografia. Cal triar-ne un de més o menys estereotipat. Quan es clica, s'arriba al real. Al web manresajove.cat també hi són.

La proposta, presentada ahir coincidint amb la proximitat, el 21 de març, del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, estarà activa fins al 21 d'abril. En van parlar els regidors Rosa Maria Ortega i Jamma Mbarki, que van destacar que el desconeixement porta sovint a una por i desconfiança que la mostra pretén combatre. També van intervenir Vanesa Fernández i Carlota Aran, educadora social i dinamitzadora de La Kampana, respectivament, i Ronny Eyegue, un dels deu joves de les fotos, que també col·labora en una dinàmica amb el mateix objectiu que es fa als centres de secundària, on els alumnes es posen en la pell d'una persona nouvinguda.