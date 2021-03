Fem Manresa demana que l'Ajuntament faci la gestió directa del Quiosc del Quimet

Regió7 va avançar el gener passat (vegeu edició del dia 27) que, novament, la concessió per obrir el Quiosc del Quimet, al primer tram del Passeig de Pere III, havia quedat deserta, de manera que per segon any consecutiu no obrirà quan arribi el bon temps. Fem Manresa presentarà en el ple municipal de demà una moció per tal que sigui l'Ajuntament qui en faci la gestió directa, atès que és un establiment de titularitat municipal.

La candidatura proposa que, per portar-lo, l'Ajuntament doni feina a col·lectius amb dificultats per accedir al món laboral. Especialment les que és per raó de gènere, edat, origen, situació administrativa, i diversitat sexual i afectiva. Cita l'atur juvenil, les persones en situació irregular, el col·lectiu trans i les persones que tenen una discapacitat funcional.

Fem no només en demana la gestió directa per part de l'Ajuntament i que tingui en compte a l'hora de donar feina els col·lectius que en van més necessitats. També inclou a la proposició «elaborar un calendari de treball detallat amb el desenvolupament de les accions i els tempos necessaris perquè el Quiosc del Quimet pugui reobrir-se a l'estiu del 2021» i «elaborar un llistat de la totalitat de les licitacions desertes de titularitat municipal i estudiar la viabilitat de la seva gestió directa».

Recorda que l'estiu del 2019 va ser el darrer any que el Quiosc del Quimet, que té més de 80 anys d'història, va estar obert perquè qui en tenia la concessió, Jep Garcia, que ja l'havia tingut 28 anys seguits i, després d'un breu parèntesi de tres anys, la va recuperar el 2016, va decidir no renovar-la per jubilar-se. L'Ajuntament va treure a licitació el contracte de la concessió administrativa de l'establiment i va quedar deserta. L'any passat hi va tornar i també va quedar deserta, tot i rebre una oferta.