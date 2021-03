Perruquers i esteticistes protestaran dilluns a Manresa per reclamar un IVA del 10%

Amb el lema "SOS perruqueries i estètica IVA al 10% Ja!", dilluns vinent, 22 de març, tindrà lloc a la plaça Major de Manresa una jornada de protesta del sector de l'estètica i la perruqueria per reivindicar la baixada de l'IVA al 10%. La protesta es realitzarà simultàniament en 100 ciutats espanyoles, convertint-se així, "en la major mobilització de la història del sector", han fet notar els convocants, el Gremi Artesà de Perruqueria i Estètica del Bages.

Consistirà en la concentració de treballadors, autònoms i empresaris en els principals carrers i places de les 100 localitats en què tindran lloc aquestes concentracions, amb alguna concentració telemàtica. Es desenvoluparan de les 11 del matí a les 12 del migdia.

L'objectiu de la mobilització del sector de la perruqueria i l'estètica és "transmetre un missatge contundent" al Govern estatal per exigir que compleixi el compromís amb el sector de la imatge personal. Recorda que "va presentar i defensar a l'abril de 2018 una Proposició No de Llei (PNL) reclamant la baixada de l'IVA al tipus reduït del 10% al sector, que ara es resisteix a aplicar".

A més a més, "es posarà de manifest la preocupació actual de sector, que veu com després d'un any amb pèrdues superiors al 38% i un retrocés de la facturació de més de 1.500 milions d'euros, queda fora del pla de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial aprovat al Consell de Ministres del 12 de març passat, de manera que es reclamarà la revisió del decret aprovat per poder-se acollir a les ajudes econòmiques directes que es contemplen, tal com ja s'ha sol·licitat per carta a la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital".