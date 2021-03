Aquestes són les principals actuacions que es faran a Manresa en els propers 3 anys

L'equip de govern de Manresa, format per ERC i Junts, va aprovar aquest dijous el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023. Es tracta d'un document amb 250 actuacions que haurien d'estar completades d'aquí a tres anys i que inclouen propostes tan variades com l'ampliació del Parc de l'Agulla o trobar una nova ubicació per a l'Arxiu Comarcal. L'oposició hi va votar en contra en considerar que el pla no ha estat consensuat.

A continuació, recollim les 28 actuacions més rellevants incloses dins del PAM 2020-2023:

1. Ampliar les illes de vianants.

2. Promoure l'ampliació del Parc de l'Agulla.

3. Treballar per una nova ubicació de l'Arxiu Comarcal.

4. Redefinir el model del sector de la Fàbrica Nova.

5. Modificar el sistema de transport col·lectiu de l'àrea territorial de la ciutat.

6. Promoure passeigs laterals a les carreteres que connecten la ciutat amb els municipis veïns.

7. Liderar la reivindicació per unes infraestructures dignes.

8. Redefinir el model del pressupost participatiu.

9. Reformular el calendari d'atorgament de subvencions i ajuts a les entitats.

10. Ampliar progressivament l'amplada de les voreres per fer una ciutat més agradable per als vianants.

11. Incrementar les actuacions d'adaptació de passos de vianants.

12. Elaborar el pla d'accessibilitat.

13. Reforçar la neteja viària.

14. Fomentar el manteniment dels edificis per garantir-ne un bon estat de conservació.

15. Desenvolupar un programa de rehabilitació dels edificis del Centre Històric.

16. Realitzar la consolidació estructural de l'Auditori de Sant Francesc.

17. Fomentar la participació activa de la nova ciutadania.

18. Desplegar progressivament la instal·lació de gespa artificial als camps de futbol de la ciutat.

19. Estudiar l'ampliació del pavelló del Nou Congost.

20. Elaborar un estudi de necessitats d'habitatge en població vulnerable.

21. Impulsar pisos per a joves.

22. Crear un Observatori Social permanent.

23. Elaborar i aprovar un pla estratègic de serveis socials.

24. Impulsar la construcció del nou edifici de l'escola Valldaura.

25. Crear un observatori d'experts per avaluar el nivell de segregació escolar a la ciutat.

26. Avaluar el pla d'igualtat de gènere de Manresa 2017-2020.

27. Avaluar el pla d'acció Manresa, Ciutat amiga de les persones grans.

28. Impulsar la definició d'un model de desenvolupament local en el marc de la concertació territorial.