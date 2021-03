ERC i Junts per Manresa aproven el PAM 2020-2023 sense el suport de l'oposició

L'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa va aprovar en la sessió plenària celebrada ahir el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023.

Ho van fer sense el suport de l'oposició. PSC i Fem van votar en contra i Ciutadans es van abstenir en considerar que el document no ha estat consensuat i està farcit d'inconcrecions.

L'alcalde Marc Aloy va afirmar que el nou PAM és el «full de ruta i el referent que orienta l'acció de govern» mitjançant les 250 actuacions que detalla.

Va destacar que ha de servir «per retre comptes a la ciutadania» i que havia estat a causa de la situació d'emergència sanitària que no havia estat possible tenir-lo llest abans.

La participació va ser un dels cavalls de batalla del debat. L'oposició va lamentar que no només no havia estat consensuat amb la resta de formacions polítiques, sinó que la intervenció de la ciutadania tampoc havia estat la que havia de ser. «No ens sembla honest parlar de procés participatiu», va dir Felip González (PSC) mentre que Roser Alegre (Fem) el va qualificar de «propaganda política». Andrés Rojo (Cs) va afirmar que contràriament al que diu el text del pla «no ha estat elaborat ni participativa ni consensuadament».

L'alcalde va replicar que, efectivament, l'oposició hauria pogut fer més aportacions a un document que tenien a la seves mans fa un any. I va posar en valor que «un miler de persones, en major o menor mesura, sí han aportat el seu gra de sorra» a la fesomia final del document.

Aloy va afegir que el document era poc concret perquè la seva naturalesa és «traçar línies bàsiques i estratègiques que s'aniran concretant».

El portaveu del PSC, per la seva banda, va posar de manifest que el full de ruta arribava quan ja s'havia travessat l'equador del mandat i que era profundament «decebedor».

Va mostrar poca confiança en la utilitat d'un document que no prioritza ni detalla i que, fins i tot, tenia una acció repetida, que plantejava actuacions que ja haurien d'estar enllestides i era ple de titulars sense contingut.

La portaveu del Fem va insistir que era «massa genèric» sense explicacions sobre com s'assolirien objectius tan necessaris com garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i sense fer constar «ni prioritzacions ni recursos ni metodologia».

El president del grup de Ciutadans va replicar al govern que «per participar t'han de convidar i ni tan sols hi ha hagut taules de treball. Així que tot plegat resultava molt deficitari per poder votar a favor del nou PAM.

Algunes de les actuacions previstes en el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 són:

uAmpliar les illes de vianants.

uPromoure l'ampliació del Parc de l'Agulla.

uTreballar per una nova ubicació de l'Arxiu Comarcal.

uRedefinir el model del sector de la Fàbrica Nova.

uModificar el sistema de transport col·lectiu de l'àrea territorial de la ciutat.

uPromoure passeigs laterals a les carreteres que connecten la ciutat amb els municipis veïns.

uLiderar la reivindicació per unes infraestructures dignes.

uRedefinir el model del pressupost participatiu.

uReformular el calendari d'atorgament de subvencions i ajuts a les entitats.

uAmpliar progressivament l'amplada de les voreres per fer una ciutat més agradable per als vianants.

uIncrementar les actuacions d'adaptació de passos de vianants.

uElaborar el pla d'accessibilitat.

uReforçar la neteja viària.

uFomentar el manteniment dels edificis per garantir-ne un bon estat de conservació.

uDesenvolupar un programa de rehabilitació dels edificis del Centre Històric.

uRealitzar la consolidació estructural de l'Auditori de Sant Francesc.

uFomentar la participació activa de la nova ciutadania.

uDesplegar progressivament la instal·lació de gespa artificial als camps de futbol de la ciutat.

uEstudiar l'ampliació del pavelló del Nou Congost.

uElaborar un estudi de necessitats d'habitatge en població vulnerable.

uImpulsar pisos per a joves.

uCrear un Observatori Social permanent.

uElaborar i aprovar un pla estratègic de serveis socials.

uImpulsar la construcció del nou edifici de l'escola Valldaura.

uCrear un observatori d'experts per avaluar el nivell de segregació escolar a la ciutat.

uAvaluar el pla d'igualtat de gènere de Manresa 2017-2020.

uAvaluar el pla d'acció Manresa, Ciutat amiga de les persones grans.

uImpulsar la definició d'un model de desenvolupament local en el marc de la concertació territorial.