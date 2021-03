Els farmacèutics de Manresa criden a ser prudents sense desacreditar cap vacuna

Els farmacèutics es mostren a favor dels beneficis de la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca, però veuen comprensible la seva suspensió per estudiar-ne els possibles efectes. Els experts consultats afirmen que val més actuar amb prudència, per detectar si hi ha una relació entre l'administració de la vacuna i els casos de trombosis cerebrals detectats, però demanen reprendre l'activitat immunològica el més ràpid possible per evitar que la desconfiança envers el fàrmac creixi entre la població.

La suspensió del vaccí, que inicialment es preveia per a quinze dies, afecta l'activitat de vacunació que s'estava duent a terme als recintes firals de Manresa, Igualada i Vic, juntament amb l'hotel d'entitats de Berga. Durant les darreres setmanes, en aquests espais s'estava vacunant els treballadors essencials. Ara, aquests hauran d'esperar fins que l'Agència Europea del Medicament (EMA) realitzi un informe sobre si hi ha relació entre l'administració de la vacuna i algunes notificacions de trombosis cerebrals en persones vacunades.

«Els beneficis pesen més que els possibles riscos, però és necessari avaluar-ne els efectes», considera el titular de la farmàcia Oltra de Manresa, Miquel Àngel Oltra. Els farmacèutics veuen amb bons ulls actuar amb cautela, malgrat que això suposi entorpir l'activitat immunològica. «La vacuna té més avantatges que desavantatges, però el més prudent és suspendre la vacunació i avaluar si existeix una correlació entre els casos de trombosi cerebrals detectats i el vaccí d'AstraZeneca», remarca la responsable de la farmàcia Buxó de Manresa, Núria Carrasco. En total, els casos que s'han donat són 11 entre 17 milions de dosis administrades a països de la Unió Europea i al Regne Unit.

Els experts consultats veuen necessari, però, que l'activitat immunològica es reprengui al més aviat possible per evitar endarrerir més del necessari el calendari de vacunació. «També ens ha de preocupar els prejudicis que pot provocar sobre la població endarrerir aquesta vacuna», posa de manifest una de les professionals de la farmàcia Farré, Ester Picas. A banda de les afectacions en el ritme de vacunació, la mesura també pot afectar la credibilitat del fàrmac. «Cal que la informació sigui transparent per evitar possibles recels», comenta la titular de la farmàcia Ros, Núria Ros

Els professionals lamenten que les dosis arribin «amb comptagotes» al conjunt de Catalunya

Els titulars de les farmàcies de Manresa consultats consideren que el ritme de vacunació és més lent del que s'esperaven en un principi. La majoria atribueixen aquest falta de celeritat a «l'arribada amb comptagotes» de les dosis. Tot i això, destaquen que la logística de la distribució de les vacunes per part dels centres d'atenció primària ha millorat en les darreres setmanes.

En aquests moments, l'activitat immunològica amb el vaccí d'AstraZeneca es manté aturat; tot i això, el pla de vacunació de la regió sanitària de la Catalunya Central continua amb Pfizer. Les vacunes que arriben d'aquest vaccí s'administren a persones amb dependència i majors de 80 anys. D'altra banda, aquesta mateixa setmana arriben a la regió sanitària les primeres 1.500 dosis de la vacuna Moderna. Els hospitals de Manresa i Vic podran començar a administrar aquest vaccí la setmana que ve.

«Malgrat que la logística per distribuir les dosis cada vegada és més bona, el ritme de vacunació continua sent lent..., i ara encara s'ha vist més afectat amb la suspensió de l'AstraZeneca», posa de relleu Núria Carrasco, al capdavant de la farmàcia Buxó de Manresa. La professional atribueix el ritme lent «a l'arribada amb comptagotes de les dosis» i destaca que «si haguéssim tingut un bon subministrament de vacunes, a hores d'ara, pràcticament tots els treballadors essencials estarien vacunats».

Per la seva part, la titular de la farmàcia Ros de Manresa, Núria Ros, també remarca que «l'arribada gradual de dosis endarrereix el calendari de vacunació». A més, destaca que l'entrada de lots de diferents vacunes al país és desigual, «i això pot provocar que mentre es comencen a vacunar alguns joves amb l'AstraZeneca, encara quedin persones grans per vacunar amb la Pfizer». No obstant, ara la vacunació amb el vaccí AstraZeneca s'ha detingut a l'espera de l'informe de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) sobre la possible relació entre l'administració de la vacuna i alguns casos de trombosi cerebrals detectades.

«La suspensió de l'AstraZeneca ha frenat l'administració de dosis i és una llàstima perquè semblava que, en les últimes setmanes, s'havia agilitzat l'organització de l'activitat immunològica amb l'habilitació de recintes firals», lamenta el responsable de la farmàcia Oltra de Manresa, Miquel Àngel Oltra. No obstant, afirma que té esperança en què ben aviat es pugui reprendre la vacunació i, així, «de cara a l'estiu s'hagi immunitzat una bona part de la població».