La processó no es farà de nou per culpa de la covid i la rellevarà un acte a la Seu

Per segon any consecutiu, Manresa es quedarà sense la processó de divendres sant a causa de la pandèmia. L'any passat, en què s'esqueia la vintena edició de la recuperació de l'acte litúrgic i la primera en què amb els Armats hi haurien desfilat dones, ja no es va poder fer i, en el seu lloc, els integrants de les confraries van decidir posar-se igualment les vestimentes i sortir als balcons de casa seva. Enguany, la proposta alternativa és fer una mostra dels passos de les diferents confraries a l'interior de la basílica de la Seu, on es podran visitar el 2 d'abril, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre.

Veient que la processó tornava a ser inviable, la comissió organitzadora va demanar al rector de la Seu, Jean Hakolimana –mossèn Joan– si podien fer una mostra de les confraries a l'interior del temple, una proposta que va acceptar, sempre que es tinguin en compte les mesures anticovid, com ara el control de l'aforament i que l'entrada i la sortida siguin per llocs diferents.

Els passos quedaran exposats a la banda de la nau que dona a l'entrada principal; a la Reforma, mirant cap a l'altar. A les 7 de la tarda hi haurà cants de saetes a càrrec d'Encarnita Ferrate, i a 2/4 de 8 del vespre, una audició a càrrec de l'organista Jordi Franch Parella. El cartell per anunciar aquest acte el signa Joan Ramon Deix, fotògraf dels Armats. Es va fer un concurs intern entre les confraries i el va guanyar.

De cara al diumenge de rams, en què els Armats també fan tradicionalment una actuació, l'associació cultural i recreativa, explicava ahir el seu president, Manel Ortiz, va presentar una proposta a la regidoria de Cultura, però ha estat denegada malgrat prendre precaucions pel tema de la pandèmia, pel fet que no era un acte estàtic, i s'ha considerat que ara és arriscat.