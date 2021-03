El comerç manresà viu amb optimisme el primer dissabte de la reobertura

El comerç del centre de Manresa ha tornat a bategar avui després de deu caps de setmana tancat en compliment de les restriccions imposades per combatre la pandèmia. La reobertura ha arribat després de tres mesos durs per al sector, ja que gairebé tots els establiments consultats per aquest diari han assegurat que les vendes que no es fan en un dissabte -el dia de tota la setmana que es fa més caixa- després ja no es recuperen.

Avui, les ganes de comprar hi eren i el temps, amb un sol esplèndid i una temperatura agradable al mig del dia també acompanyaven. Tot i això, els comerciants també han posat un punt negre a la jornada. I és que aquest primer dissabte d'obertura comercial també ha coincidit amb el primer en què s'ha pogut sortir de la comarca, i això acompanyat amb el bon temps convidava a marxar.



Creix la mobilitat a Barcelona



Un total de 870.000 vehicles s'han desplaçat per les entrades i sortides de la primera corona de Barcelona.Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT) facilitades avui, fins a les 13,00 hores s'han mobilitzat per l'àrea metropolitana de Barcelona uns 265.000 vehicles, la qual cosa suposa un 49 % més que el cap de setmana passat (encara amb confinament comarcal) i un 17,2 % menys que un dia equivalent de l'any 2019, previ a la pandèmia.



Els indicadors epidemiològics empitjoren

Les dades epidemiològiques segueixen empitjorant a Catalunya, on l'índex de positivitat de les proves per detectar la covid-19 supera el 5 % fixat per l'OMS per tenir la malaltia controlada, en el primer cap de setmana sense tancament de comerços no essencials i amb mobilitat comarcal.

Protecció Civil ha tornat a demanar aquest dissabte als ciutadans que si es mobilitzen evitin les trobades familiars i d'amistats que no formin part del grup habitual de convivents, es mantingui la distància social, s'utilitzi la mascareta i també es rentin les mans amb freqüència, ventilant els espais tancats.