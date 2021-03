El compte enrere fins a la Manresa 2022 arrenca amb cultura i pensament

La cultura i el pensament centren bona part de la programació que omplirà, aquest any, el compte enrere per a Manresa 2022. Hi ha música, hi ha art -es commemora el centenari de l'artista Joseph Beuys-, també hi ha esport, gastronomia i una part molt important centrada en el pensament batejada com Travessa cap al 2022, que inclourà nou sessions entre conferències i taules rodones, per les quals desfilaran la filòsofa Àngels Canadell, l'arqueòleg Eduard Carbonell i el teòleg Francesc Torradeflot, entre altres.

El centre d'interpretació del carrer del Balç va acollir ahir al matí la presentació de la programació a càrrec de l'alcalde Marc Aloy i del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet. Ambdós van insistir a reivindicar el potencial per a la projecció internacional de Manresa de la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a la ciutat, on va viure onze mesos.

Aloy va avançar, quant a la possibilitat que el Papa sigui present en aquesta commemoració, que no hi ha novetats, però que el fet que el 2022 també hi hagi altres efemèrides, com «l'aniversari de Santa Teresa d'Àvila i l'any jacobeu a Santiago de Compostel·la» i l'hi hagin convidat, «articula aquest possible recorregut Manresa-Àvila-Compostel·la». També es va referir al viatge recent de Francesc a l'Iraq. «Si ha anat a l'Iraq, entenem que també potser podria venir, i a més en millors condicions perquè esperem que l'any 2022 estem millor» pel que fa a la pandèmia.

Va voler recalcar la importància de la figura de sant Ignasi. «És un referent internacional, una figura que el segle XVI, conjuntament amb altres, van reformular el pensament i el món. Ho va fer Luter, ho va fer Calví i ho va fer Ignasi a Manresa». Va afegir que «cinc-cents anys després, en una pandèmia mundial, en un moment de transformació social i d'emergència climàtica, és important» aprofitar l'efemèride «per repensar tots aquests valors».

Propostes «que deixen pòsit»

Ja pel que fa al contingut del 2022, l'alcalde va anunciar que «serà un any important. Amb moltes accions que estem treballant amb molta il·lusió». Tot i que no les van avançar -van dir que ho faran abans de l'estiu-, ell i Calmet sí que va remarcar que seguiran la línia de la programació dels anys precedents. El regidor va comentar que seran activitats de les «que deixen pòsit», juntament amb altres de caire «més festiu i participatiu». Una mixtura que confia que funcionarà a la perfecció.

Abans de repassar la programació, va insistir que «és un projecte de llarg recorregut». Va esmentar que algunes activitats són de continuïtat, com és el cas de Sons del Camí, que va començar el 2014, i altres s'hi han anat afegint. Com a novetat, va citar-ne dues que començaran enguany i continuaran el 2022. És el cas de les activitats a l'entorn de Joseph Beuys en l'any del seu centenari, una «figura totalment transcendent en el món de l'art contemporani». Va posar en relleu que es faran activitats d'àmbit mundial per reivindicar-lo i que la capital del Bages també hi tindrà un paper. En aquest sentit, va puntualitzar que s'està pendent al màxim quant a la concreció de les activitats pels canvis constants que genera la pandèmia. L'altra novetat és Bots pel canvi, «que agafa col·lectius de persones de tot tipus, les posa en comú» i, amb la música i el bàsquet com a motors, «fan un treball de transformació».

Va destacar l'«edició d'autèntic luxe» del cicle de música Sons del Camí; l'estrena d'una sortida en BTT que recorrerà el tram del Camí Ignasià Verdú-Cervera-Igualada-Manresa i el nou impuls de les jornades gastronòmiques, «amb un equip renovat d'una professionalitat absoluta».