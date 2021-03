El primer dissabte de reobertura omple d'optimisme el comerç manresà

El comerç del centre de Manresa va tornar a bategar durant tot el dia d'ahir després de deu dissabtes consecutius tancat i barrat, que per al sector s'han fet eterns. Ho estava en compliment de les restriccions imposades just després de les festes de Nadal per combatre l'expansió de la pandèmia del coronavirus.

Aquesta reobertura en cap de setmana va arribar ahir després de tres mesos molt durs per al sector ja que gairebé tots els establiments consultats per aquest diari asseguraven que les vendes que no es fan en dissabte -el dia de tota la setmana que es fa més caixa- difícilment es poden recuperar durant els altres dies de la setmana. Ho constatava Jaume Gili, de la botiga de moda Cokko del carrer Guimerà: «El que deixes de fer un dia, després ja no es recupera, i hem estat més de dos mesos sense dissabtes i sense oportunitat de recuperar res».

Possiblement tots aquests dissabtes del comerç tancat juntament amb el bon temps que feia ahir és el que va empènyer la gent a sortir al carrer. De fet, a última hora del matí i ja durant tota la tarda, l'afluència de vianants als principals carrers comercials de Manresa, com el Guimerà, el Born i el passeig de Pere III, era superior al de les setmanes anteriors. I si hi ha més gent al carrer, hi ha més gent a les botigues. Tot i que no va ser una jornada d'aglomeracions ni al carrer ni a l'interior dels establiments. En algunes botigues,especialment les de grans cadenes i per l'efecte de l'aforament limitat, hi havia cues a l'exterior, cosa que també passava en hores punta en alguns comerços de marca estrictament local. Succeïa tant al passeig de Pere III com al Guimerà, i també al Born i al carrer Nou.

Xavier Sabaté, de l'establiment de moda esportiva Freaky, recentment traslladat al carrer Guimerà, assegurava, ahir al migdia, que estaven «molt contents. No fa gaire que ens hem instal·lat en aquest local i avui estem molt sorpresos per la feina que tenim».

També posaven de manifest aquesta bona marxa de la jornada des de l'establiment de moda femenina AG-25, situat al mateix carrer Guimerà. Amb tots els emprovadors de la botiga ocupats, una de les dependentes, Dolors Godoy, assegurava que el dia «està sent molt bo. La gent tenia ganes de sortir al carrer i comprar», després de recordar que «dijous i divendres van ser dos dies molt dolents» pel fred i la pluja. Encara sense abandonar el carrer Guimerà insistia en aquest bullici i en la bona marxa de la jornada Joan Saladich, de Saladich Joies, que assegurava que «la gent està venint i estem venent». Tot i que en el seu cas explica que també han anat venent al llarg de tota la setmana, «els dissabtes es trobaven a faltar», i recordava que «si no obrim, no donem vida a la ciutat».

Més enllà del carrer Guimerà, a la botiga de moda íntima Rubí i Casals, del carrer Nou, Montse Crespo assegurava que «estem molt contents de tornar a fer vida normal. Tenir la botiga oberta ens inspira una situació de més normalitat, com la de sempre», malgrat l'excepcionalitat del moment actual, marcat encara per moltes de les restriccions imposades per la pandèmia. Tot seguit explicava que ahir es veia més moviment que els dies laborables i sobretot que els dissabte quan tenien la persiana abaixada, però que aquest «no era més que el d'un dia normal» abans de la pandèmia. També afirmava el mateix quan era preguntada sobre la marxa de les vendes a l'establiment durant el matí. Al mateix carrer Nou, Anna Casasampera, propietària de Tarannà Cosmètica Natural, explicava que el dia havia anat de menys a més, després d'un matí que definia com a «fluix». Tot i això, destacava que durant la setmana «he tingut unes bones vendes», i afegia que «no sé si aquests dies la gent s'ha avançat» a l'hora de fer certes compres.

La restauració fa més calaix

I aquesta major afluència al comerç es traduïa també en més clientela als bars i restaurants de la zona més cèntrica de la ciutat, que, tot i que fa setmanes que poden obrir amb certes restriccions, també notaven els efectes del tancament comercial dels caps de setmana.

Només calia fer un volta per la zona durant les hores centrals del dia per constatar que les terrasses estaven molt més plenes que aquests últims deu dissabtes quan el comerç estava tancat.

Això sí, aquesta bona afluència a les terrasses i a l'interior dels establiments -encara que en aquest cas amb un límit d'aforament- tenia hora de caducitat, i a mesura que s'acostaven les cinc de la tarda, l'hora en la qual bars i restaurants han d'abaixar la persiana, la clientela anava marxant. Mentrestant, el sector espera amb molta impaciència que s'aixequin restriccions i puguin obrir durant tota la jornada o almenys tornar a servir sopars, que és quan fan el gros de la caixa.

Armes de doble tall

La bona temperatura de les hores centrals del dia, amb un ambient primaveral i temperatures agradables, juntament amb el final del confinament comarcal es van convertir dues armes de doble tall per al sector comercial.

Per una banda, aquest bon temps animava a sortir de casa i a passejar: «Fa sol i la botiga està plena», explicava Godoy d'AG-25. Al mateix temps, el final de confinament comarcal també va portar clientela d'altres poblacions i de fora de la comarca, segons assegurava Sabaté de la botiga Freaky: «Al matí ha vingut gent de Solsona, que pel confinament comarcal fins ara no podia fer-ho, i també de municipis de la comarca, com de Cardona, que tot i que podien venir, en haver-ho de fer entre setmana no els anava tan bé i molts ja no baixaven».

Per altra banda, aquest bon temps i el final del confinament comarcal després de deu setmanes -el mateix nombre de dissabtes amb el comerç amb la persiana abaixada- ha fet que, tal com a Manresa va venir clientela de poblacions i comarques veïnes, els autòctons podien agafar el cotxe i fer quilòmetres. «Hem obert nosaltres i han tret el confinament comarcal. Crec que hi ha molta gent que ha marxat», lamentava Casasampera.

Pel que fa a la previsió de com poden ser les properes setmanes per al sector comercial, hi ha certa divisió entre els comerciants. Alguns, com Gili de Cokko, era de l'opinió que «la gent no és conscient del que hi ha i ens tornaran a tancar», després que les dades i informacions dels últims dies sobre l'evolució de la pandèmia no siguin favorables i ja s'estigui parlant d'una possible quarta onada del coronavirus amb la variant britànica de protagonista.

En canvi, Godoy, d'AC-25, es manté a l'expectativa dels esdeveniments, però deia que «espero que no tanquin. A veure què passa dilluns i els propers dies, però la gent hem de ser responsables i poder seguir oberts». Saladich no parlava d'un possible tancament per noves restriccions per combatre la pandèmia però ja avançava que les properes dues setmanes seran més fluixes que la jornada d'ahir perquè després d'aquest dissabte de reobertura comercial arriba la Setmana Santa. «Hi haurà gent aquí, però molta també marxarà. S'ho mereixen, però les botigues ho notarem», assegurava el joier.

En canvi, Crespo, de Rubí i Casals, esperava que després d'aquest primer dissabte de reobertura comercial que definia com a «tranquil», en les properes setmanes la gent recuperi els hàbits de sortir a comprar els dissabtes i que els dies siguin «més animats» comercialment parlant.