Les Jornades Lacetània tracten l'ús de la comunicació virtual arran de la pandèmia

Les Jornades Lacetània, que comencen avui, analitzaran i reflexionaran sobre com ha canviat el món durant el darrer any, sota el títol de «La vida en línia». El programa inclou ponències, tallers i altres activitats en les quals participen alumnes i professors del centre i que aquest any es podran seguir des de casa o bé des del mateix institut.

La xerrada inaugural serà a càrrec de Ramon Barlam, mestre, professor i especialista en les TIC i atenció a la diversitat, que parlarà sobre els canvis que les innovacions digitals han portat a la nostra vida, i molt especialment a l'àmbit educatiu. Aquesta xerrada tindrà lloc avui a les 19 hores i es podrà seguir per YouTube. Prèviament, a les 18.45 hores, la sala 2000 de l'institut acollirà l'acte institucional d'inauguració de les Jornades, amb la presència de l'alcalde de Manresa, el regidor d'Ensenyament, la presidenta de la Fundació Lacetània i un representant del Departament d'Educació.

Durant la setmana, les Jornades Lacetània també tindran la col·laboració de professionals de diferents àmbits, com Liliana Arroyo, sociòloga, col·laboradora de Catalunya Ràdio i autora del llibre Tu no ets la teva selfie; Ricard Sabata, matemàtic i programador, que parlarà sobre la intel·ligència artificial i com aprenen les màquines; i Josep M. Mallarach, geòleg especialista en temes am- bientals i gestió d'espais naturals protegits, que farà una ponència sobre la relació global entre l'home i la natura enfront del món digital.

També hi participaran els Mossos d'Esquadra parlant sobre ciberassetjament i GVC Gaesco amb una xerrada sobre els sistemes monetaris digitals.

Les jornades s'acabaran divendres. L'any passat, la pandèmia va obligar a suspendre-les.