El mosaïcista Marko Rupnik acabarà aquesta setmana a la Cova la seva obra "més personal"

El dia 31 de juliol vinent, amb la presència del superior general dels jesuïtes, el Pare Arturo Sosa, es farà al Santuari de la Cova de Manresa la inauguració oficial dels nou mosaics (vuit per a les capelles laterals i un novè independent de la resta situat a la paret interior de la porta d'entrada), que ha creat expressament per al temple el mosaïcista Marko Ivan Rupnik (Eslovènia, 28 de novembre de 1954). Abans de la inauguració, els feligresos en podran gaudir i podran tornar a accedir a l'església -actualment tancada- el dissabte 10 d'abril, ha previst Magriñà.

El jesuïta, que ha estat definit pels entesos com "el Miquel Àngel del segle XXI" en la seva especialitat, treballa des de la setmana passada (Regió7 va avançar que havia arribat a Manresa) i fins aquesta amb un equip d'una vintena de persones per deixar acabats els mosaïcs, que aquest migdia han pogut veure per primera vegada els mitjans de comunicació i també persones lligades a la Cova des de diferents vessants, ja sigui com a col·laboradors o com a responsables de les obres que s'hi han fet els darrers anys, tant al Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana com al santuari pròpiament dit.



També hi han assistit l'alcalde Marc Aloy, el seu predecessor, Valentí Junyent; el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.



L'artista ha confessat que la seva obra per a la Cova, que es va començar a gestar el gener del 2015, quan el superior de la Cova, el pare Lluís Magriñà, va anar a Roma, el va convidar a visitar el santuari i li ho va proposar, és la "més personal" que ha fet fins ara, atès que és gran seguidor i coneixedor dels Exercicis Espirituals que justament va escriure sant Ignasi de Loiola durant la seva estada a la capital del Bages, el 2022 farà 500 anys. De fet, ha definit l'encàrrec que li va fer el pare Magriñà com "un regal".

La commemoració d'aquests cinc segles de l'estada d'Ignasi a Manresa és el que ha portat els jesuïtes a fer una important reforma al santuari que fa anys que va començar i que culminen els mosaics de Rupnik. La inauguració del 31 de juliol també servirà per obrir la porta de l'any jubilar ignasià.

A banda de les creacions que ha fet per a cadascuna de les capelles, de les quals n'ha explicat el contingut, carregat de simbolisme i espiritualitat i que combina els exercicis de sant Ignasi amb les sagrades escriptures, Rupnik també ha dissenyat les làmpades que il·luminaran el temple i el vitrall que hi haurà a la façana de l'entrada, d'on s'ha canviat la decoració de la porta. Ja no hi ha les lletres que l'han decorat durant anys.



500 m2 de mosaics



En total, els mosaics fan 550 m2 i van arribar del centre artístic de Roma on treballen Rupnik i el seu equip en palets. Algunes trams ja van arribar muntats i a punt per ser enganxats a la paret. Altres trossos del trencadís s'han fet in situ. Avui ja hi havia cinc mosaics acabats i tres més (tots els de les capelles) a punt de quedar enllestits. Mentre s'ha fet la presentació han acabat el que obre el recorregut, el de la creació, que té un lateral espectacular, i és el que els mosaics ocupen la capella sencera, és a dir, la paret frontal i les dues laterals. Al terra, també hi ha mig metre de mosaic fins arribar al paviment.

El cost de l'actuació és de 750.000 euros, per a la qual s'ha demanat la subvenció d'un fons europeu Feder, mentre que l'altra meitat es pagarà amb ajuda d'institucions i entitats d'estalvi, entre d'altres, a les quals han recorregut els jesuïtes.