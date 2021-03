El risc de rebrot s'enfila a Manresa i ja és gairebé 200 punts superior al català

El risc de rebrot del coronavirus continua creixent a Manresa i ja és de 389 punts, una xifra que dobla la mitjana de Catalunya, on aquest risc és de 198 punts, segons l'actualització de les dades del Departament de Salut de la Generalitat feta ahir, i que té en compte les xifres disponibles del dia 17 de març.

Així doncs, la capital del Bages ja encadena quatre setmanes consecutives de creixement del risc de rebrot del virus, mentre que al conjunt català, tot i que en l'últim període disponible, el risc s'ha incrementat després que la setmana anterior hagués baixat fins als 191 punts.

A més a més, Manresa continua sent, amb aquests 389 punts, la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants que té el risc de rebrot més elevat, només superada per Mollet del Vallès (460), i està per sobre de Lleida (366). En canvi, si es pren com a referència la velocitat de contagi, amb una Rt d'1,21, cau fins a la sisena posició d'entre les grans ciutats catalanes on el virus s'expandeix a més velocitat. La llista és encapçalada de nou per Mollet del Vallès (1,52), seguida de Tarragona (1,52).

En l'anàlisi per comarques, el Bages presenta una situació millor que la de Manresa i amb unes dades que s'aproximen molt més a la situació que hi ha al conjunt de Catalunya. Així, el risc de rebrot és ara de 312 punts, la 15a comarca de la llista, amb una velocitat de propagació d'1,03. A la comarca, de l'11 al 17 de març es van confirmar 271 positius per covid, amb una taxa de 149,94 casos per cada mil habitants i un índex d'incidència acumulada a 14 dies de 297,12 punts.

El Solsonès, entre les millors

La situació que en aquests moments es viu al Solsonès contrasta amb la preocupació que a la comarca hi havia ara fa tan sols un mes. Després de superar el brot a la residència de Solsona i també els efectes del Carnaval, ara la comarca presenta unes de les millors xifres de tot Catalunya. Així, pel que fa a la velocitat de transmissió, és la segona millor comarca del país, amb un Rt de 0,58 i només el Priorat presenta una dada més positiva (0,42). Pel que fa al risc de rebrot, és la quarta millor comarca de tot Catalunya, amb un risc de 49 punts. Només el Priorat (5), el Montsià (26) i el Baix Ebre (34) mostren unes xifres millors. D'altra banda, aquesta última setmana s'han confirmat tres casos nous a la comarca enfront dels vuit de la setmana anterior i els 14 d'ara fa dues.

Pel que fa a la resta de comarques de l'àmbit de Regió7, segons les últimes dades publicades per Salut, el Berguedà té un risc de rebrot de 170 punts, cosa que la situa per sota de la mitjana catalana. Aquesta xifra suposa una important millora respecte a la dada d'ara fa una setmana, quan era de 350 punts, més del doble, però en canvi és molt pitjor que el risc de rebrot que hi havia ara fa dues setmanes, quan era de tan sols 59 punts. Pel que fa a la velocitat d'expansió del virus, la seva propagació s'ha reduït amb 89 casos nous per cada 100 contagiats, una dada molt similar a la de fa dues setmanes (81), després que fa set dies hagués arribat a un pic de 258. Pel que fa a casos confirmats, aquesta setmana 31 testos han donat positiu.

Al Moianès, amb tan sols set nous casos en la darrera setmana enfront dels 21 de l'anterior, totes les xifres han millorat. Ara el risc de rebrot és de 184 punts (307 set dies abans), i la velocitat de propagació baixa de l'1,01 a 0,84.

Pel que fa a l'Anoia, en la darrera setmana el risc de rebrot i la velocitat de contagi s'han reduït i han passat de 421 a 339 punts i de 2 a 1,22, respectivament. Tot i la bona evolució d'aquests dos índexs, la nota negativa la posa l'increment de casos confirmats, que ha passat de 150 a 188.

Cent positius més a la Cerdanya

A la Cerdanya, la situació ha empitjorat en la darrera setmana amb la confirmació de 702 casos nous, gairebé un centenar més que la setmana anterior quan 608 persones van donar positiu en els testos d'antígens o les proves PCR. Això ha portat un increment important de la velocitat de propagació, que fa una setmana era de 0,85 nous infectats per cada un d'existent, i ara el virus torna a estar en expansió amb 1,12 contagis per cada infectat.

Finalment, l'Alt Urgell té el pitjor risc de rebrot de les comarques de l'àmbit de Regió7, amb 695 punts amb un total de 48 nous contagis al llarg de la darrera setmana.

Situació estable, amb lleuger empitjorament, a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, va pujar ahir una centèsima i es va situar en 1,05. El risc de rebrot també es va incrementar, ho va fer 2 punts, fins als 198, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies va baixar molt lleugerament de 191,44 a 190,14.

El risc de rebrot era de 191 entre el 4 i el 10 de març i ha pujat a 198 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a 1,05, per sobre del 0,95 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 190,14 entre l'11 i el 17 de març, per sota dels 205,16 de l'interval anterior (4-10 de març).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d'antígens (TA), en el període de l'11 al 17 de març n'hi va haver 7.325, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.338. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 94,99 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (95,15).

Durant l'última setmana analitzada es van fer 114.590 proves PCR i 46.981 testos d'antígens, dels quals el 5,10% van donar positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (4,52%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,28 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 583.653 casos, dels quals 540.398 per PCR/TA. D'altra banda, amb les dades publicades ahir es va declarar una altra mort, amb un total de 21.128 en tota la pandèmia (+15): 13.351 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+16), 4.552 en residències (ídem), 1.146 en domicilis (+1) i 2.079 no classificables (-2).

Entre l'11 i el 17 de març s'han declarat 113 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 172. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.430 persones. La setmana anterior, del 4 al 10 de març, n'hi va haver 1.514.

Entre les persones que viuen en residències, es va informar de 30.253 casos amb PCR o TA, 16 casos més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 33.437. En total han mort 8.743 persones, ara cap més.