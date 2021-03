Sindicats d'ensenyament protesten a Manresa contra les retallades

Una quinzena de representants dels diversos sindicats d'ensenyament, s'han concentrat aquest dilluns a la tarda a Manresa en una nova jornada de protesta per exigir millores laborals i revertir les retallades que diuen que ha aplicat el departament arran de la pandèmia. Es tracta d'una crida sindical unitària que es feia simultàniament a les seus de tots els serveis territorials de Catalunya i que a Manresa ha comportat el tall parcial de la carretera de Vic just davant la seu d'ensenyament mentre s'ha llegit un manifest, i s'han enganxat cartells a la façana de l'edifici.

La protesta repetia l'esquema i les reivindicacions d'altres concentracions que els sindicats ja han anat convocant des de l'inici de la pandèmia, davant de promeses per part del departament «que no s'han dut a terme», lamentava la delegada d'USTEC-STEs a la Catalunya Central, que és el majoritari en aquest territori, Ester Plans.

Aquesta nova reivindicació s'ha fet «ara que hi haurà nou govern i unes noves possibilitats de pressupostos», un context que ha portat els sindicats a reiterar les seves queixes i a demanar «més finançament per a l'educació pública». En el comunicat que s'ha llegit, els sindicats se n'han fet especialment ressò i han denunciat «el persistent infrafinançament de l'educació pública, sumat a la nefasta gestió de la covid». Tot plegat, insisteixen, «està generant greus conseqüències aquest curs en forma d'increment de la segregació escolar, d'empitjorament de l'atenció a l'alumnat, i d'augment de la sobrecàrrega laboral», entre altres, i sostenen que «el departament ens està maltractant aquest curs com mai abans».

Entre el llistat de reclamacions, destaca el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades, una formació professional pública i de qualitat, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, l'increment del personal de suport educatiu, o la retirada del decret de plantilles.

Quant a la seguretat davant la covid, demanen, entre altres, ràtios de 10 alumnes a infantil i 15 a la resta de nivells educatius, un increment del personal docent i garanties per a l'atenció a la diversitat, provisió dels EPIs necessaris, la contractació de personal sanitari titulat, o sistemes de ventilació mecànica.