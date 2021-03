El transport de mercaderies no fa cas de les normes de l'àrea de descàrrega

El transport de mercaderies que estaciona a l'àrea de càrrega i descàrrega de Manresa ha de tenir un disc distintiu mentre està estacionat, però gairebé cap dels conductors que aparquen en aquestes àrees del passeig de Pere III i al carrer Àngel Guimerà el col·loca. És un disc horari per indicar l'hora que el vehicle estarà estacionat. És una mesura que va entrar en vigor el dia 1 de desembre per millorar la mobilitat i donar una resposta més adequada a la creixent distribució urbana de mercaderies i incrementar la rotació de les àrees de descàrrega.

Regió7 en una volta de reconeixement que va fer només va veure que 2 dels 24 vehicles que van estacionar divendres al migdia, entre les 12 i dos quarts d'1, al Passeig i al Guimerà tenien col·locat el disc horari. Es tracta d'un dels eixos de Manresa amb més establiments comercials i, per tant, hi ha un alt volum de trànsit de vehicles de transport de mercaderies que hi estaciona. A part, gairebé la meitat dels vehicles que havien estacionat a les zones de càrrega i descàrrega eren turismes que no portaven el distintiu de cap empresa.

L'ús del disc horari va ser una de les mesures que va posar en marxa l'Ajuntament. A més, s'ha instal·lat nova senyalització informativa de les zones de descàrrega perquè es va constatar que s'utilitzen de forma incorrecta i això fa que els vehicles que fan tasques de distribució s'aturin a llocs no adequats. De fet, divendres al migdia una camioneta havia estacionat a a la vorera.