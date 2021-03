Aquestes seran les afectacions de mobilitat a Manresa per la Volta Ciclista a Catalunya

Manresa es prepara per a l'arribada de la cinquena etapa de la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya. En moti de l'esdeveniment esportiu, es preveuen afectacions de mobilitat previstes per demà, 24 de març, i divendres, 26 de març.

Demà dimecres 24, de les 13 h a les 13.40 h (pas previst a les 13.30 h) tindrà lloc el pas d'etapa per la zona sud de la ciutat. Es tallarà al trànsit de vehicles al recorregut següent:



Accés per C-37z (del Xup a Pont de Sant Francesc)

C-1411b (del Pont de Sant Francesc a Pont de la Reforma)

Pont de la Reforma – Pl. Reforma – Baixada de la Reforma Passeig del Riu (Baixada Reforma a carrer Sant Marc)

C-1411z (de Pont Vell a enllaç C-55)

Sortida per C-55 direcció C-16c Sant Fruitós

El divendres 26, de les 15 h a les 15.40 h (pas previst a les 15.30 h) tindrà lloc el pas d'etapa per la zona ponent – centre ciutat – zona sud de la ciutat. Es tallarà al trànsit de vehicles el recorregut següent:



Accés per C-37z (de C-55 a Ctra. Cardona)

Ctra. de Cardona [esprint especial]

Muralla Sant Domènec

Muralla Sant Francesc

Pont de Sant Francesc

Sortida per C-37z direcció Montserrat

Divendres 26, de les 16.25 h a les 17.05 h (pas previst a les 16.55 h). Final d'etapa a Zona Esportiva El Congost. Es tallarà al trànsit de vehicles el recorregut següent:



Accés per C-37z (del Xup a Pont de Sant Francesc)

Pont de Sant Francesc

Passeig del Riu (del Pont de Sant Francesc a Pl. Mil·lenari)

Pl. Mil·lenari

Ctra. de Sant Joan

Avinguda Pirelli

Carrer Torroella

Carrer Vilatorrada

Zona Esportiva El Congost [ARRIBADA]

Amb motiu d'aquests recorreguts es tallarà el trànsit de vehicles dels vials per on discorre la cursa i dels carrers que hi connecten, es realitzaran desviaments de trànsit per vials no afectats d'acord amb els talls de trànsit.

Cal tenir en compte que els horaris previstos poden variar a 10 minuts abans o 10 minuts posteriors dels horaris que indiquem, segons la velocitat de la cursa.



Afectacions al transport públic

El Servei Bus Manresa de transport públic urbà es veurà afectat pels talls de trànsit establerts. Les línies, horaris i parades afectades són les següents.

Els serveis de Transport públic interurbà que afecta les línies de Sant Joan de Vilatorrada, Xup, Sant Salvador de Guardiola i Barcelona modificaran els seus recorreguts d'acord amb els talls de trànsit establerts. Podeu consultar les afectacions als serveis a través del telèfon 93.874.68.00, referent a l'Estació d'autobusos.



Afectacions als centres educatius Muntanya del Drac i Manresa Sis (barri del Xup)

Els horaris de pas de les dues etapes de la Volta també causaran afectacions als centres escolars ubicats a la zona sud de la ciutat. L'Ajuntament de Manresa ha informat les escoles i instituts dels talls de trànsit previstos.

Pel què fa als dos centres educatius situats al barri del Xup, ha calgut modificar puntualment els horaris per evitar que els autobusos quedin bloquejats per les afectacions.

Per una banda, l'escola Muntanya del Drac finalitzarà les classes del pròxim dimecres 24 del migdia a les 12.30 h, mitja hora abans del normal. La resta de la jornada es realitzarà classe normal. Divendres l'escola finalitzarà les classes a les 13.00 h, oferirà el servei de menjador i el darrer autobús marxarà a les 14.20 h de l'escola. (no hi haurà classe a la tarda).

D'altra banda, l'Institut Manresa Sis finalitzarà les classes el pròxim divendres 26 de març a les 14.00 h, l'últim autobús marxarà cap a les 14.15 h. El centre avançarà la sortida de l'alumnat mitja hora.