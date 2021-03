Els Armats proposen un joc que combina la seva indumentària i el comerç

Un joc i també una manera de fer cultura i de conèixer amb més detall la indumentària dels Armats. L'agrupació cultural i recreativa Armats de Manresa i Manresa Comerç han organitzat una proposta per fer jugar als infants.

Per participar en la iniciativa «Armats de cap a peus», la canalla de 4 a 12 anys haurà de recollir una fitxa a les botigues Caddie, al carrer d'Alfons XII 19, i Cokko, al carrer d'Àngel Guimerà 36, on tindran un vestit complet d'un armat com a mostra. També a l'Oficina de Turisme, a la plaça Major, i a calçats Born, al carrer del Born, 13. A partir d'aquí, podran trobar cada peça de la indumentària als aparadors d'alguns establiments dels carrers per on passa el recorregut de la processó: Alfons XII, Born, plaça de Sant Domènec, Passeig de Pere III, plaça de Crist Rei i Àngel Guimerà.

A la fitxa hi ha una fotografia d'un armat amb les peces de la roba (com a la foto). Cada peça té un número i cada número té una casella on caldrà escriure el nom de la botiga on ha estat trobada, que l'exhibirà amb un número al costat per fer la relació. Una vegada emplenada la fixa, dins el termini de temps màxim de durada del joc, el dissabte 10 d'abril, s'haurà de portar als establiments citats anteriorment o a l'Oficina de Turisme fent-hi constar el nom i cognom, l'edat i el telèfon de contacte de l'infant concursant, que és imprescindible per trucar als guanyadors. Els premis consistiran en targetes regal que es podran bescanviar a l'Abacus.

A banda d'assabentar-se'n via trucada, els guanyadors també constaran a la pàgina web i a la de Facebook dels Armats de Manresa, una entitat que està documentada des de l'any 1704 i que comanda el capità Manaia.

Tots els vestits tenen uns elements comuns: casc, cuirassa, capes, sandàlies... El que distingeix els uns dels altres és el material del que estan fets i els colors. Aquests soldats recreen una tradició segons la qual Ponç Pilat va enviar una guarnició de legionaris la nit de la mort de Jesucrist per comprovar si ressuscitava o no.