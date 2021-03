Càritas finalitza amb èxit un curs de formació de cures de les persones i de la llar amb 12 alumnes

Càritas Manresa finalitza aquesta setmana el curs Fita de cures de les persones i de la llar. Un projecte de formació i inserció laboral del qual l'entitat n'ha destacat els bons resultats que ofereix. Explica que els participants han anat fa uns dies a la Fundació Alicia a examinar-se dels coneixements de cuina que han adquirit durant els darrers dies atès que cuinar és un dels aprenentatges que reben els participants.

En aquest curs, que va tenir molts sol·licitants, s'hi formen 12 persones, 8 dones i 4 homes. Ara, després de la formació, Càritas les posa a la borsa de treball i en gestiona la inserció laboral buscant particulars i empreses. La majoria dels participants al curs troben feina aviat.



L'any 2020 el curs va comptar amb 10 participants, 8 dels quals han aconseguit feina després de la formació, ja sigui en domicilis particulars o en empreses.

Es tracta d'un programa de formació i acompanyament perquè les persones trobin un treball digne i regularitzin la seva situació administrativa.

Les famílies o empreses que estiguin interessades en la contractació de participants al curs poden adreçar-se a Càritas Manresa.

Continguts del curs



El Fita és un curs de 154 hores de formació i està basat en el Certificat professional de Treball domèstic. Així doncs inclou un mòdul de neteja domèstica, un mòdul de cuina domèstica, un mòdul de bugaderia i a més a més, un mòdul d'atenció bàsica a les persones ja que és una tasca molt demanada per les famílies i sobretot fent referència al moment actual, en què s'ha posat en evidència com és d'essencial el treball de cura en tota la societat i concretament pel que fa a les persones grans i/o amb situació de dependència.

A més a més, es realitza un mòdul de prevenció de riscos laborals, medi ambient, dret laboral, igualtat de gènere i noves tecnologies per tal d'adaptar-nos al moment actual i donar una mirada transversal a aquesta formació.

Aquest curs combina sessions teòriques i pràctiques per tal de donar un coneixement ampli així com dotar d'eines i recursos als futurs professionals. Es realitzen classes de cuina i neteja pràctica així com dinàmiques de comunicació, i simulacions que serveixen per posar-se en situació del que es trobaran a la pràctica.

Perquè això sigui possible Càritas té la col·laboració de professionals especialitzats de l'Equip d'Atenció primària Plaça Catalunya i Sagrada Família, l'ASSIR Bages Solsonès, de la Fundació Alícia, Sant Andreu Salut, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i la FUB (Fisioteràpia) entre d'altres, juntament amb una trentena de persones voluntàries, les quals aporten qualitat i un valor afegit a aquesta formació.

Una vegada finalitza el curs i les persones el superen satisfactòriament entren a la borsa de treball de Càritas on es fa possible la seva inserció laboral i es permet donar resposta a la demanda de famílies que necessiten treballadors/es per atendre a persones en situació de dependència al domicili o bé en empreses del sector sociosanitari i de la neteja, a les quals s'ofereix assessorament en les condicions laborals, intermediació i acompanyament en tot el procés d'incorporació laboral.

Mòdul del curs de cuina



El mòdul de curs de cuina es realitza en col·laboració amb la Fundació Alícia, la missió de la qual és "que tothom mengi millor amb independència de l'edat i la situació de vida".

Prèviament, es fa una introducció teòrica de dietètica, nutrició i manipulació d'aliments per tal de poder entendre les necessitats de les persones grans així com fomentar l'alimentació saludable i vetllar per la seguretat alimentària.

Aquest any, les professionals de la Fundació Alícia han realitzat una formació mixta semi-presencial a través videoconferència combinant explicació teòrica amb la demostració de com cuinar els diferents plats.

Posteriorment, s'han cuinat per parelles i cada grup ha presentat els plats. L'últim dia d'aquest mòdul es va fer presencialment a la Fundació Alícia per tal de realitzar l'examen i poder conèixer el projecte i les seves instal·lacions.

El curs s'ha basat en l'alimentació mediterrània i saludable tenint en compte les diferents restriccions alimentàries i altres problemes de salut que poden presentar les persones grans i fent èmfasi en la creativitat i la presentació dels plats.

Totes les classes s'han realitzat seguint les mesures indicades de seguretat com són la distància, l'ús de mascaretes, equips de protecció i material individualitzat.