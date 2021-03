A la porta d'entrada a l'església ja no hi ha les inscripcions en castellà

Comparat amb la resta d'actuacions a la Cova, és un petit detall, però segurament no passarà desapercebut als visitants. De la porta d'entrada a l'església que hi havia fins fa poc (a l'esquerra), n'han desaparegut les inscripcions («Iglesia de la Santa Cueva de la ciudad de Manresa en la cual San Ignacio de Loyola escribió el libro de los Ejercicios Eespirituales») i les ha rellevat una superfície llisa (a la dreta). Un cop traspassada, una altra actuació que es farà serà crear un espai de vidre previ a la nau que té per objectiu millorar la climatització del temple.