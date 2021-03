El president Quim Torra presentarà el seu llibre a Manresa el divendres 9 d'abril

Les hores greus. Dietari de Canonges, és el títol del llibre que ha publicat el president Quim Torra. El divendres 9 d'abril el presentarà a Manresa en un acte que tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om. Abans, és previst que Torra participi en la trobada que es fa cada dia davant dels porxos de l'ajuntament, a la plaça Major, per reclamar la llibertat dels presos polítics.

En l'acte del dia 9, Torra conversarà amb la periodista Anna Vilajosana, presidenta d'Òmnium Bages-Moianès i autora de l'article de la contraportada dels dissabtes d'aquest diari. A partir de les 8 del vespre d'avui dimarts s'obrirà la reserva d'entrades a la pàgina web del Kursaal.



El primer volum del Dietari de Canonges, que edita Símbol Editors, es presenta com "un testimoni imprescindible" i "un llibre que no deixarà ningú indiferent: per la sinceritat en què està escrit i per la resiliència que traspua en totes les seves pàgines".

"Quan el dia 15 de març vaig començar el meu confinament a la Casa dels Canonges, no era capaç d'imaginar la tragèdia que la pandèmia de la covid suposaria per al nostre país. Fins que no em van inhabilitar, més de sis mesos i mig després, vaig dedicar totes les forces de què disposava". Així comença el pròleg del llibre que narra, dia a dia, hora a hora, el període de lluita contra la pandèmia que Quim Torra va viure, en bona part, sol, malalt i confinat a la Casa dels Canonges. Amb una prosa directa i sense matisos, aquest llibre és una explosió de sentiments -les pors, les esperances, les angoixes, les decepcions, la frustració, la ràbia-, però també és la crònica de la determinació d'un home per lluitar per la salut i el benestar dels seus conciutadans, i contra la burocràcia dels partidismes, el desànim i la pandèmia.





La biografia



Nascut a Blanes (Selva) el 1962, Quim Torra i Pla, que és el 131è president de la Generalitat, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985). Va exercir com a advocat i directiu de Winterthur Assegurances entre 1987 i 2007. Va ser fundador de l'editorial A Contra Vent (2008); director de Foment de Ciutat Vella, SA, entre 2011 i 2015, i director del Born Centre Cultural del 2012 al 2015. També va exercir com a director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis entre 2016 i 2017.

A nivell polític i institucional, ha estat president de Sobirania i Justícia (2010-2011). Membre de la junta directiva d'Òmnium Cultural, n'ha estat vicepresident (2013-2015) i president interí (2015). També ha format part del consell permanent de l'Assemblea Nacional Catalana (2012) i ha estat vocal de la Junta de Museus (2015-2017). Conseller del consell d'administració del Museu Memorial de l'Exili (MUME) des del 2016 i director de la Revista de Catalunya des del 2015. El 17 de maig de 2018 va ser investit 131è president de la Generalitat de Catalunya. Després de dos anys i mig exercint la presidència, el 28 de setembre del 2020, el Tribunal Suprem espanyol va confirmar la sentència d'inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver posat una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat reclamant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

Ha publicat una desena de llibres sobre història de Catalunya, periodisme i biografies, obtenint el Premi Carles Rahola d'Assaig el 2009. El juny de 2018 publica el seu últim llibre, El quadern suís, editat per Proa. Soci d'Òmnium Cultural i membre de l'Assemblea Nacional Catalana. També ha estat articulista a El Punt Avui, VilaWeb, Nació Digital i El Temps, i ocasionalment al diari Ara.