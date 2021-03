A Sant Andreu hi ha hagut una defunció per covid en un mes

A l'Hospital de Sant Andreu no s'ha produït cap mort a causa de l'epidèmia de covid-19 la darrera setmana. De fet, durant el darrer mes n'hi ha hagut una que va ser comunicada el dimarts 16 de març, quan la xifra de víctimes mortals va passar de 124 a 125.

Avui, dimarts 23 de març, hi ha 6 persones ingressades per vovid-19 a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) de l'Hospital de Sant Andreu. El 16 de març també hi havia 6 persones ingressades a les unitats d'aïllament. Des d'ales­hores 1 persona ha donat positiu en covid-19 i 1 persona ha rebut l'alta.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són:

Xifra acumulada d'ingressos: 214

Xifra acumulada d'altes: 105 (7 a residència, 96 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària).

Xifra acumulada de defuncions: 61

Xifra de persones negativitzades: 84

L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.