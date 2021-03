Sis morts més a Althaia la darrera setmana per covid-19

Sis persones més han perdut la vida a Althaia a causa de l'epidèmia de coronavirus. Les morts s'han produït al llarg de la darrera setmana a l'hospital Sant Joan de Déu i han elevat la xifra de persones que han perdut la vida als centres assistencials de la ciutat a 407, de les quals 282 a Althaia i 125 a Sant Andreu.

Són sis defuncions més a causa del virus, el mateix nombre que la setmana anterior -en aquell ocasió 5 a Althaia i una a Sant Andreu- i una quantitat superior a les 3 víctimes mortals que hi va haver a Manresa en el recompte del dia 9 de març -totes a Althaia-, les dues de la setmana anterior -les morts també es van produir a Althaia- i també superior a les 4 fetes públiques el dia 23 de febrer -dues a Althaia i dues a Sant Andreu-.

Així que, pel que fa a l'afectació mortal de la malaltia s'ha de dir que és molt important, s'acosta a una defunció diària de mitjana durant les dues darreres setmanes i es tracta d'una incidència superior a la de les tres setmanes anteriors.

En quant al nombre d'ingressats per covid-19 n'hi ha 55 en aquests moments, que són dos menys que fa set dies, però es tracta d'una quantitat molt significativa.

La darrera setmana s'han donat 38 altes a Althaia i la xifra total fins ara és de 2.084.

A Sant Andreu hi ha hagut una defunció per covid en un mes

A l'Hospital de Sant Andreu no s'ha produït cap mort a causa de l'epidèmia de covid-19 la darrera setmana. De fet, durant el darrer mes n'hi ha hagut una que va ser comunicada el dimarts 16 de març, quan la xifra de víctimes mortals va passar de 124 a 125.

Avui, dimarts 23 de març, hi ha 6 persones ingressades per vovid-19 a les unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) de l'Hospital de Sant Andreu. El 16 de març també hi havia 6 persones ingressades a les unitats d'aïllament. Des d'ales­hores 1 persona ha donat positiu en covid-19 i 1 persona ha rebut l'alta.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són:

Xifra acumulada d'ingressos: 214

Xifra acumulada d'altes: 105 (7 a residència, 96 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària).

Xifra acumulada de defuncions: 61

Xifra de persones negativitzades: 84

L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.