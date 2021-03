L'Ajuntament de Manresa aconsegueix situar el deute i els interessos al mínim

La quadratura dels números de l'Ajuntament de Manresa de l'any 2020 es pot considerar la millor dels darrers 26 anys.

Per arribar a aquesta conclusió cal una confluència de factors que es van alinear en el darrer tancament de caixa: l'endeutament i el pagament d'interessos més baix i l'amortització de préstecs més alta amb un superàvit de 2,2 milions.

A més, les bones notícies pel que fa a l'endeutament són dobles: tant per la xifra absoluta com pel coeficient.

L'Ajuntament de Manresa, que havia arribat a tenir un endeutament pròxim als 84 milions d'euros l'any 2011, l'ha situat a 37,1 milions després de 9 anys consecutius de reducció continuada.

Cada any, començant pel 2012 i fins ara, la quantitat de diners que l'Ajuntament deu als bancs ha estat menys voluminosa.

Per trobar una xifra d'endeutament inferior cal remuntar-se als 28,3 milions de l'any 2001.

Això també s'ha traduït en una millora de la ràtio d'endeutament que el 2020 va ser de 47,48%. Es tracta del més baix des del 1995, quan es va iniciar l'actual mètode de càlcul. Entre el 2012 i el 2020, el coeficient ha anat baixant cada any, des del 122,91% (2012) fins al 47,48% actual.

El coeficient d'endeutament és el percentatge de deute que té l'Ajuntament en relació amb els ingressos corrents. Els ingressos corrents són els que provenen d'impostos i taxes o transferències de les administracions superiors (no endeutament o vendes de propietats municipals) i que serien l'equivalent al Producte Interior Brut (PIB), en el cas dels estats. Els 37,1 milions de deute viu representen el 47,4% dels ingressos corrents de l'Ajuntament de Manresa.

Pel que fa al pagament d'interessos i l'amortització de capital es troben en els punts més favorables del segle. L'any passat només es va haver de pagar als bancs 667.618 euros d'interessos quan l'any 2008 o l'any 2010 van ser 3,5 milions d'euros, set milions d'euros en dos anys.

Reduir l'endeutament per haver de pagar menys interessos ha estat possible amb amortitzacions rècord de capital com els 9.871.459 euros de l'any passat.

Una altra dada a tenir molt en compta són els 2,26 milions d'euros de superàvit, el segon més alt del segle, amb el qual es va tancar el pressupost municipal de l'any 2020. A aquesta xifra s'hi ha de restar pagaments de factures i el cost de projectes iniciats durant l'exercici, de manera que el saldo final disponible és d'1,4 milions

De superàvits n'hi ha hagut de més voluminosos, com els 3,6 milions del 2020 o els 2,7 del 1999, o del mateix nivell -l'any 2000 també va ser de 2,2 milions- però cap d'aquests anys l'endeutament estava a un nivell tan baix ni s'havia amortitzat tant capital ni s'havien pagat tan pocs interessos.