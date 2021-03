Manifestació a Manresa a favor de la llei trans, el 31 de març

El dimecres 31 de desembre tindrà lloc una manifestació a Manresa contra la transfòbia i a favor de la llei trans amb el lema "Defensem els drets trans".

A Manresa la convocatòria és a les 7 de la tarda a la plaça Major. La convocatòria es fa per part de L'Aldarull, del Bages; El Triangle, que és el col·lectiu de Navàs; La Cugula, de Solsona, i Esgarriades, d'Osona i el Lluçanès.

La convocatòria vol denunciar la coincidència del discurs de l'extrema dreta i del PSC-PSOE. Han denunciat la campanya d'odi transfòbica "que el PSC i altres partits estan duent a terme contra nosaltres, les persones trans, i contra els nostres drets".

Han denunciat que "durant els darrers mesos hem vist com el col·lectiu trans ha patit tota una campanya mediàtica i política d'assetjament, injúries i fal·làcies per part de diversos sectors polítics, tant de l'extrema dreta com de suposades esquerres".

Les organitzacions LGBTI han anunciat la convocatòria de manifestacions a diversos punts del país amb cinc reivindicacions adreçades tant al govern espanyol del PSOE i Podemos com al proper govern de la Generalitat. A més de a Manresa tindran lloc a Barcelona, Lleida, Reus, Sort, Badalona i Vic.

Destaquen l'aprovació immediata de la llei trans estatal; el blindatge del dret a l'habitatge digne i assequible mitjançant la regulació del lloguer i l'ampliació del parc públic; l'articulació d'una renda bàsica universal per a tota la ciutadania per combatre la precarietat; el desplegament del servei Trànsit a tot el territori català; i dotar la llei 11/2014 contra l'LGBTI-fòbia de recursos econòmics i d'un règim sancionador.

Exigeixen "una llei que no ens faci esperar dos anys per tal d'acceptar-nos, que no ens faci declarar-nos malalts per tal d'accedir als nostres drets". De la mateixa manera, han insistit que "el moment d'augment d'agressions requereix mesures contundents per acabar amb l'LGBTI-fòbia" i que "cal deixar de ser un col·lectiu precaritzat i tenir accés a una vida digna".