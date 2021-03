El Passeig estrena estàtua humana

És diu Enric, té 52 anys i és de Barcelona. Ahir al matí va ser el segon dimarts que va estar dues hores plantat al tercer tram del passeig de Pere III, a l'alçada del Frankfurt Alpina. Anava disfressat de tigre perquè l'Enric és una estàtua humana, un tipus de representació plàstica urbana pràcticament inèdita a Manresa.

Després de treballar al circ, a Port Aventura i fent publicitat, entre d'altres ocupacions lligades al món de l'actuació, l'Enric va decidir convertir-se en estàtua humana, una feina que diu que li dona molta llibertat. Explica que quan va començar es movia per tot el nord d'Europa però que els darrers temps, també fruit de la pandèmia, s'ha quedat més per Catalunya. L'estiu passat va resseguir la costa mediterrània fins arribar a França i ara fa uns mesos que ha començat a moure's per ciutats mitjanes com Manresa, el Prat de Llobregat, on va els dijous, i Vilafranca del Penedès, on té previst anar avui. L'estiu passat, també va visitar Manresa. Aleshores es va posar a la plaça de Crist Rei. Ahir explicava que hi va viure una anècdota molt divertida i és que, mentre feia la seva actuació i entretenia la gent i els infants que se'l quedaven mirant, d'un cotxe dels mossos d'esquadra que va estacionar al seu costat en va sortir un agent i li va anar deixar una moneda i li va estrènyer la mà.

L'actor diu que, fins ara, a Manresa s'ha sentit molt ben acollit per la gent i ho explica, en part, pel fet que, en la situació actual, tots necessitem anar pel carrer i trobar quelcom que ens generi un somriure. És del parer que els mesos de restriccions que portem per la pandèmia potser acabaran amb els contagis però també acabaran amb la salut mental de la gent. A la maleta amb rodes que l'acompanya allà on va hi va combinant les disfresses que té, que s'ha fet ell: de pirata, de tigre, d'àngel, d'arbre, d'alienígena, de gat còsmic i d'un home del temps ple de rellotges «molt vintage».

Dimarts vinent, a les 11 del matí, tornarà al mateix punt del Passeig amb una nova disfressa.