Manresa no es pot adherir a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública

El grup municipal de Fem Manresa va retirar la proposició per a l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública (AMEP) després que un informe de la Secretaria advertís que no era possible.

Un cop el grup municipal va presentar al darrer ple municipal una proposició d'adhesió a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP) es va redactar un informe de Secretaria que especificava que la llei impedeix que l'Ajuntament participi de nous ens –organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i altres ens– durant el temps de vigència del pla d'ajust.

En el cas de l'Ajuntament de Manresa, el pla d'ajust continua vigent fins al 2023 i «no és possible adherir-se a l'esmentada associació fins que no hagi finalitzat la vigència de l'esmentat pla econòmic financer», segons especifica l'informe.

L'Ajuntament de Manresa està subjecte al pla d'ajust signat el 2012 amb el Govern central, que no finalitzarà fins d'aquí dos anys.

El pla d'ajust previst en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, va ser aprovat pel ple de la corporació el dia 30 de març del 2012. El pla determina les obligacions d'informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.

Així que les arques de l'Ajuntament de Manresa continuaran tutelades pel Govern central fins al 2023. El pla d'ajust es va signar el 2012 amb el Ministeri d'Hisenda perquè s'acumulaven els deutes contrets amb els proveïdors.

La proposició del grup municipal de Fem Manresa defensava l'adhesió pel fet que l'associació té per objectiu difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible.

A l'associació ja s'hi han adherit 74 municipis d'arreu de Catalunya que representen, en total, més tres milions de catalans.