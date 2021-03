LA PAHC es planta davant de Bankia per reclamar un lloguer social

Una vintena de membres de la PAHC es van concentrar, ahir al matí, davant de l'oficina de Bankia que hi ha a tocar de la plaça de Crist Rei per aconseguir un lloguer social per a un dels seus membres, Faisal. En van marxar sense aconseguir-lo. Segons van explicar, «el banc diu que estudiarà el seu cas i que vol un informe de Serveis Socials que digui que aquesta persona és vulnerable». No descarten repetir l'acció.

L'afectat es va comprar un pis l'any 2006 fent una hipoteca amb Bankia i el 2011 la va deixar de pagar i va arribar a un acord amb el banc, que li va condonar el deute i li va oferir un lloguer al mateix pis fins al 2016. Acabat el contracte, explica la PAHC, el banc el va voler fer fora. Ell els demana un lloguer social des d'aleshores.