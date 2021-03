El cardenal Omella coneix de primera mà el projecte Manresa 2022

L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Espiscopal, el cardenal Joan Josep Omella, s'ha reunit aquest matí amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet. Aquesta és la primera trobada que mantenen el cardenal arquebisbe i l'actual alcalde de la capital del Bages. Omella és molt amic del Papa i en el seu dia el va convidar a visitar la capital del Bages. Tal com va recollir Regió7, va afirmar que el sant Pare no ho havia descartat perquè, com a jesuïta, té molt interès a conèixer Manresa.

En la reunió d'avui s'ha parlat de la commemoració dels 500 aniversari de l'estada de Loiola a la ciutat, que se celebra l'any vinent i en el marc del qual s'està preparant el projecte Manresa 2022 i l'Any Jubilar Ignasià. El Palau Episcopal de Barcelona ha acollit aquesta visita, que s'inscriu dins de l'activitat institucional del prelat barceloní.

A la reunió, els representants de l'Ajuntament de Manresa han explicat al cardenal arquebisbe els eixos bàsics de la celebració de Manresa 2022. A la reunió també hi ha assistit el director del Secretariat Diocesà de Relacions Interreligioses, Joan Hernández