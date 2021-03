Crida a la ciutadania a donar sang abans de Pasqua, quan les donacions cauen un 20%

El pla de desconfinament de Catalunya ha fet baixar les donacions de sang els darrers dies. D'ençà que es va flexibilitzar la mobilitat, el nombre de persones que s'han apuntat a donar sang ha anat baixant. Els pròxims dies es preveu que les donacions de sang puguin recular fins a un 20%. Els hàbits de la ciutadania s'han anat modificant a causa de la covid, mentre que els hospitals mantenen les necessitats per als malalts.

A partir d'avui s'ha habilitat un espai a la web del Banc de Sang per poder visualitzar, a temps real, l'estat de les reserves de les lliteres dels propers dies. D'aquesta manera, el donant pot apuntar-se els dies que és més necessari.

Arran de la covid, és convenient reservar hora per donar sang a qualsevol dels hospitals de Catalunya on hi ha un espai fix per donar sang cada dia, és el cas de la seu que hi ha a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; i també a les campanyes mòbils. D'aquesta manera, s'eviten acumulacions i es mantenen les mesures de seguretat per prevenir la covid.

Calen mil donacions diàries

Cada dia calen al voltant de mil donacions per poder garantir el subministrament de components sanguinis a totes les persones que ho requereixin.

La baixada de donacions afecta les plaquetes, ja que són el component sanguini amb una vida més curta. Caduquen al cap de cinc dies i cal unir les donacions de sang, de fins a cinc persones, per aconseguir una dosi necessària per a un sol pacient.



Ous de Pasqua simbòlics per als donants

Per agrair el gest de venir a donar sang durant aquestes dates més crítiques, a tots els punts de donació hospitalaris hi haurà ous de pasqua pintats per dones vulnerables a l'Índia, en una acció conjunta amb la Fundació Vicente Ferrer. A l'interior s'hi poden trobar missatges de persones que han necessitat sang i fan un agraïment als donants.

Per anar a a donar sang cal reservar la llitera a través d'aquest web. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: